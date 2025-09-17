Ryanair streicht Flüge in Wien und fordert niedrigere Gebühren

Wien (Reuters) - Die Billigfluglinie Ryanair dünnt ihr Angebot am Flughafen Wien aus und knüpft dies an die Forderung nach niedrigeren Abgaben.

Für den Winterflugplan würden drei Verbindungen gestrichen und drei der 19 in Wien stationierten Flugzeuge abgezogen, teilte Europas größter Billigflieger am Mittwoch mit. Ryanair verlangt von der österreichischen Regierung die Abschaffung der Flugabgabe sowie eine Senkung der Flughafen- und Flugsicherungsgebühren.

Ryanair-Chef Michael O'Leary sagte, er habe der Regierung in Wien einen Plan vorgelegt. Sollten die Bedingungen erfüllt werden, würde die Fluglinie über fünf Jahre zehn zusätzliche Flugzeuge in Österreich stationieren. "Wien wird weiter an Bedeutung verlieren, bis es seine Angelegenheiten in Ordnung bringt", sagte O'Leary.

