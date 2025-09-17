TerraMaster startet den F4-425 NAS mit vier Einschüben: Eröffnet ein neues Kapitel in der Leistung von Heim-Speicherlösungen mit Intel x86
) – TerraMaster, ein weltweit führender Innovator im Bereich Network Attached Storage (NAS), bringt den
NAS mit vier Einschüben auf den Markt. Dieser wurde als leistungsstarkes Speicher- und Unterhaltungszentrum für das moderne digitale Zuhause konzipiert. Als eine Weiterentwicklung des F4-212 weicht der
F4-425
von der ARM-Architektur ab. Selbst in seinem Einsteiger-Heim-NAS setzt TerraMaster auf einen leistungsstarken Intel x86-Prozessor, der eine bis zu 40 % höhere Leistung gegenüber ähnlichen ARM-Produkten bietet. Dieses Flaggschiff-Produkt setzt mit einem erschwinglichen Preis neue Maßstäbe für Heim-NAS.
TerraMaster F4-425, Your Home 4-Bay NAS
Wechseln Sie von ARM und erleben Sie überlegene Leistung
Der
F4-425
, ausgestattet mit einem Intel N5095 Quad-Core-Prozessor und 4 GB DDR-RAM, bietet einen 40 %igen Leistungsschub gegenüber ARM-basierten Geräten und bewältigt mühelos 4K-Transkodierung und Multitasking. Der 2.5GbE-Port erreicht Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 283 MB/s, was 2,5-mal schneller ist als Gigabit-Netzwerke.
•
KI-Smart-Album, Erinnerungen mit einem Klick verwalten:
Das KI-Smart-Album „
“ nutzt lokale KI-Algorithmen, um automatisch Gesichter, Haustiere und Szenen in Bildern (z. B. „Familientreffen“) zu erkennen. Es verbessert die Klassifizierungseffizienz um 50 % und ermöglicht die Suche durch Millionen von Fotos in Sekundenschnelle.
• Heimkino, ultimative Unterhaltung:
Mit hardwaregestützter 4K H.265-Decodierunterstützung und Kompatibilität mit Plex, Emby, Jellyfin und uPnP/DLNA-Protokollen verwandelt der
F4-425
Ihr Wohnzimmer in ein privates Kino. Streamen Sie Filme, Serien und Heimvideos nahtlos auf Ihren Smart-TV, Tablet oder Ihr Telefon mit flüssiger, unterbrechungsfreier Videoqualität.
• Sichere Backups, sorgenfreie Daten:
und
ermöglichen eine nahtlose Synchronisierung zwischen PCs, Macs und Mobiltelefonen mit Cloud-Speicher (wie Google Drive und OneDrive). Ausgestattet mit dem SPC-Sicherheitsmodul, OTP-Zwei-Faktor-Authentifizierung, 256-Bit-TLS-Verschlüsselung und sicherer Isolierung schützen sie vor Ransomware.
• Tief in das digitale Zuhause integriert:
Der
F4-425
ist der digitale Hub des Smart Homes, der mit Ihrem Telefon zusammenarbeitet, um Fotos und Videos zu durchsuchen. Sein Media-Server bietet umfangreiche Kompatibilität und schafft ein gemeinsames Unterhaltungserlebnis im ganzen Haus.
Durchdachtes Design, praktisch und benutzerfreundlich
Der
F4-425
verfügt über ein benutzerfreundliches Design.
TNAS Mobile
unterstützt die Initialisierung, Sicherung und den Fernzugriff per Mobilgerät mit nur einem Tastendruck. Das werkzeuglose Push-Lock-Laufwerksschachtel ermöglicht den Laufwerkswechsel in nur 10 Sekunden.
Über TerraMaster
TerraMaster ist eine professionelle Marke, die sich auf innovative Speicherlösungen für Privathaushalte, Unternehmen und den Enterprise-Bereich konzentriert. Mit dem Engagement für Leistung, Zuverlässigkeit und benutzerfreundliches Design liefert TerraMaster moderne NAS- und DAS-Produkte, um verschiedene Speicheranforderungen zu erfüllen.
