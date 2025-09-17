Unicredit erwartet 2027 noch mehr Gewinn

Unicredit-Chef Andrea Orcel rechnet für 2027 mit noch mehr Gewinn als bisher gedacht. Der Überschuss werde dann statt etwa zehn Milliarden deutlich mehr als 11 Milliarden Euro erreichen, sagte der Chef der italienischen Großbank am Mittwoch auf einer Konferenz der Bank of America . Unter anderem rechnet der Manager die Geschäftszahlen der deutschen Commerzbank künftig anteilig in die Zahlen der Unicredit ein.

Nach Orcels Angaben hat sein Institut die Beteiligung an dem Frankfurter Geldhaus inzwischen auf 29 Prozent aufgestockt. Ab 30 Prozent muss er den übrigen Commerzbank-Aktionären ein Übernahmeangebot machen. Die Unicredit-Aktie verlor zuletzt rund 1,5 Prozent.