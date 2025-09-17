Werbung ausblenden

US-Notenbank senkt erstmals in 2025 die Zinsen

dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet gesenkt. Die Zinsspanne wird um 0,25 Prozentpunkte auf 4,00 bis 4,25 Prozent reduziert, wie die Fed am Mittwoch in Washington bekannt gab. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung erwartet.

Es ist die erste Leitzinssenkung in den USA in diesem Jahr. Zuletzt hatte die US-Notenbank im Dezember 2024 die Leitzinsen reduziert. Die US-Notenbank steht unter enormen Druck durch US-Präsident Donald Trump, der immer wieder Leitzinssenkungen fordert und Notenbankchef Jerome Powell heftig angreift./jsl/jkr/nas

