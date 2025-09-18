AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

AEVIS VICTORIA SA – Starker Umsatzanstieg im ersten Halbjahr 2025. Der freie Cashflow übersteigt CHF 100 Millionen und ermöglicht einen Schuldenabbau von über CHF 120 Millionen.



Freiburg, 18. September 2025

AEVIS VICTORIA SA (AEVS.SW) – Starker Umsatzanstieg im ersten Halbjahr 2025.

Der freie Cashflow übersteigt CHF 100 Millionen und ermöglicht einen Schuldenabbau von über CHF 120 Millionen.

Die zwei operativen Sparten der Beteiligungsgesellschaft AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) haben ihre Marktpositionen im ersten Halbjahr 2025 durch gezielte strategische Initiativen gestärkt und damit ein nachhaltiges Umsatzwachstum ermöglicht. Dies wurde durch die reibungslose Integration von Spital Zofingen und CentroMedico in das Swiss Medical Network sowie durch organisches Wachstum der beiden operativen Divisionen vorangetrieben. Die Wertschöpfung setzte sich in beiden operativen Segmenten und im Segment Infrastruktur fort. Die Interaktion mit den Investoren wurde intensiviert und die Suche nach weiteren strategischen Aktionären fortgesetzt. Diese Massnahmen dürften auch dazu beitragen, die Liquidität der AEVIS-Aktien zu erhöhen und ihre derzeitige Unterbewertung zu verringern. Das Unternehmen beabsichtigt, seine Dividendenpolitik im Jahr 2026 wieder aufzunehmen.

Konsolidierter Umsatz stieg um 17.7%

Der konsolidierte Bruttoumsatz auf Konzernebene belief sich auf CHF 621.3 Millionen (1H2024: CHF 527.6 Millionen), was einer Steigerung von 17.7% gegenüber 2024 entspricht. Das EBITDAR stieg gegenüber dem Vorjahr um CHF 16.6 Millionen auf CHF 104.3 Millionen, was einer soliden Marge von 19.1% entspricht (1H2024: 18.9%). Der den Aktionären von AEVIS zurechenbare Reingewinn belief sich auf CHF 4.2 Millionen (1H2024: CHF -0.8 Millionen). Zusätzlich zu einem operativen Cashflow von CHF 21.8 Millionen belief sich der Cashflow aus Investitionstätigkeiten auf CHF 87.2 Millionen (positiv beeinflusst durch die Erlöse aus Veräusserungen von Immobilien und Finanzanlagen), der hauptsächlich zur Rückzahlung von Verbindlichkeiten in Höhe von über CHF 120 Millionen verwendet wurde. Dieser Schuldenabbau stärkte die Bilanz, wobei sich die Eigenkapitalquote von 29.4% auf 30.5% erhöhte.

Swiss Medical Network entwickelte sich in einem schwierigen Marktumfeld gut

Swiss Medical Network erzielte im ersten Halbjahr 2025 ein starkes operatives Ergebnis. Der konsolidierte Umsatz stieg um 20.1% auf CHF 501.4 Millionen, nachdem die Integration des Spitals Zofingen und des CentroMedico-Netzwerks im Tessin erfolgreich abgeschlossen und die ambulanten Aktivitäten ausgebaut worden waren. Der Nettoumsatz (ohne Arzthonorare) belief sich auf CHF 426.2 Millionen, was einem Anstieg von 20.7% gegenüber dem ersten Halbjahr des Vorjahres entspricht. Das organische Wachstum betrug 1.1%. Trotz des vorübergehenden Verwässerungseffekts durch die Integration neuer Einheiten, deren Effizienz noch optimiert wird, stieg das EBITDAR um 12.3 % auf CHF 79.2 Millionen, was einer soliden Marge von 18.6% entspricht.

Die Hotellerie erzielt Rekordumsatz

Die profitable Wachstumsdynamik der Vorjahre setzte sich bei MRH Switzerland AG, der Hoteltochter von AEVIS, unvermindert fort. Dank der robusten Nachfrage im gehobenen Segment erzielte MRH Switzerland im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von CHF 104.0 Millionen. Dies entspricht einem Wachstum von 2.8% gegenüber den CHF 101.2 Millionen des Vorjahres. Dieses Wachstum wurde vollständig organisch erzielt. Das EBITDAR für das erste Halbjahr belief sich auf CHF 27.2 Millionen, was einer Marge von 26.1% entspricht. Insgesamt bleiben die Aktivitätsindikatoren positiv: Die Auslastung steigt und es wurden insgesamt 178'678 Übernachtungen verzeichnet, während die Preis-positionierung mit einem durchschnittlichen Zimmerpreis von CHF 633 stabil bleibt.



Der Wert der Immobilienvermögen der Gruppe steigt

Das konsolidierte Hotelimmobilienportfolio von Swiss Hotel Properties wies zum Ende des Berichtszeitraums einen Marktwert von CHF 872.1 Millionen auf, bei einer Verschuldung von 46.5%. Das nicht konsolidierte Gesundheitsimmobilienportfolio von Infracore, an dem AEVIS direkt und indirekt mit 30% beteiligt ist, entwickelte sich gut. Der Wert des Portfolios stieg auf CHF 1.42 Milliarden, bei einer Verschuldung von 42.6% Ende Juni 2025. Zudem wird Infracore, nach der vollständigen Rückzahlung ihrer Anleihe über CHF 100 Millionen im Jahr 2024, im zweiten Halbjahr eine Dividende von CHF 4.85 pro Aktie (für 2023 und 2024) ausschütten, was CHF 16.8 Millionen für AEVIS entspricht, und damit die Bilanz und Liquidität der Gruppe weiter stärken.

Ausblick

Das operative Geschäft entwickelt sich weiterhin wie erwartet und erzielt sowohl im Gesundheits- als auch im Hospitality-Sektor Marktanteilsgewinne und gute Margen. Die im Jahr 2024 abgeschlossenen Akquisitionen dürften dazu beitragen, die im ersten Halbjahr erzielten Wachstumsraten für den Rest des Jahres aufrechtzuerhalten. Das Immobilienportfolio sowohl im Hotel- als auch im Gesundheitssektor dürften von der positiven Entwicklung der Mieter profitieren. Aufgrund der Vielfalt der Investitionen und der aktuellen makroökonomischen Herausforderungen sieht AEVIS davon ab, konsolidierte Umsatz- oder Margenziele für das Geschäftsjahr 2025 zu veröffentlichen. Sie geht jedoch von einer Fortsetzung der aktuellen Trends aus. Das Unternehmen plant, seine Dividendenpolitik im Jahr 2026 wieder aufzunehmen.

Detaillierte Berichterstattung

Der vollständige Halbjahresbericht 2025 kann unter folgendem Link heruntergeladen werden:

Halbjahresbericht 2025

Telekonferenz heute um 15.30 Uhr

AEVIS VICTORIA SA wird heute um 15:30 Uhr im Rahmen einer Telefonkonferenz die Halbjahresergebnisse 2025 präsentieren. Die Telefonkonferenz wird von Antoine Hubert, Präsident des Verwaltungsrats, sowie Fabrice Zumbrunnen, CEO, und Michel Keusch, CFO/CIO, geleitet. Die Konferenz wird in englischer Sprache durchgeführt.

Bitte registrieren Sie sich für die Telefonkonferenz über den untenstehenden Link, um die Zugangsnummern automatisch per E-Mail zu erhalten.

https://webcast.meetyoo.de/reg/HyRUaXoIMW4q

Einwahlnummern für registrierte Teilnehmer:

CH: +41 43 550 14 51

DE: +49 69 941 84 015

UK: +44 74 76 938 961

Audio Webcast:

Live-Link: https://www.webcast-eqs.com/aevis-2025-h1

Für weitere Informationen:

AEVIS VICTORIA SA Media and Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zürich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 79 635 04 10

AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network Holding SA (76.3%, direkt und indirekt), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus MRH Switzerland AG, einer Hotelkette mit elf Hotels in der Schweiz und im Ausland; aus Infracore SA (30%, direkt und indirekt), einem auf Spital‐ und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, aus Swiss Hotel Properties AG, einem auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, und sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und «better‐aging».

