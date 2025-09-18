AKTIE IM FOKUS 2: Aumovio an der Börse - Kombiniert mit Conti über Vortagsniveau

(neu: Schlusskurse)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Donnerstag ist die Abspaltung der bisherigen Continental -Tochter Aumovio vollzogen worden. Der erste Kurs des Autozulieferers betrug 35 Euro. Letztlich ging Aumovio merklich höher mit 38,62 Euro aus dem Handel. Conti-Anteilsscheine notierten bei 56,94 Euro.

Aus Sicht der Anleger hat sich die Abspaltung gelohnt: Beide Aktien im Verhältnis kombiniert, lag der vergleichbare Kurs bei 76,25 Euro und damit 4,5 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Vortag, der 72,98 Euro betragen hatte. Je Conti-Papier bekamen die Aktionäre eine halbe Aumovio-Aktie ins Depot gebucht. Anleger hielten daher automatisch Anteile von beiden Unternehmen.

Die vorherige Marktkapitalisierung des Gesamtkonzerns hatte 14,6 Milliarden Euro betragen. Der Wert von Continental lag nach der Transaktion bei knapp 11,4 Milliarden, während Aumovio mit rund 3,9 Milliarden Euro bewertet wurde. Zusammen kommen beide Konzerne dann aktuell auf etwa 15,3 Milliarden Euro.

Als Auswirkung der Abspaltung hatte der Dax am Donnerstag kurzzeitig 41 statt 40 Mitglieder. Mit der zwischenzeitlichen Aufstockung soll die Abbildbarkeit des Dax für Anleger gewährleistet werden. Mit Handelsschluss wurde Aumovio dann wieder aus dem Dax genommen./tih/niw/jha/