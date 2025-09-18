Aktien Frankfurt Eröffnung: Weitere Stabilisierung nach US-Zinssenkung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Donnerstag zunächst weiter stabilisiert. In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,87 Prozent auf 23.562,14 Punkte. Damit knüpfte er dynamisch an sein moderates Vortagsplus an. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,33 Prozent auf 30.316,39 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 , der am Mittwoch knapp in der Verlustzone geschlossen hatte, ging es um 0,7 Prozent hoch.

Am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed erstmals im laufenden Jahr die Zinsen gesenkt. Damit wirken die Anleger zunächst zufrieden. "Beim Dax kommen die ersten Schnäppchenjäger aufs Parkett", kommentierte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Frankfurter Vermögensverwalter QC Partners. Offensichtlich hätten einige Anleger den Bereich um 23.300 Punkte als ihre Kaufschwelle ausgemacht. Nach dem Kursrutsch am Dienstag hatte sich der Dax dort letztlich gefangen. Auch am Mittwoch hielt die Unterstützung in diesem Bereich.

Nach der erwartungsgemäßen Leitzinssenkung um 0,25 Prozentpunkte stellte die Fed weitere Zinssenkungen in Aussicht - bis zu zwei Zinsschritte nach unten seien 2025 möglich. "Es ist davon auszugehen, dass auf jeder der noch verbleibenden zwei Sitzungen der Leitzins um 25 Basispunkte reduziert wird", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank. 2026 könnte nach Fed-Angaben dann noch eine weitere Senkung erfolgen. Laut ING-Experte James Knightley ist der Markt aber von den Fed-Prognosen einer "sanften Landung" der US-Wirtschaft nicht überzeugt und geht derzeit perspektivisch von mehr Zinssenkungen aus./gl/men