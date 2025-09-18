Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Evonik auf 'Hold' - Ziel 16,40 Euro

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik nach der Ankündigung des Weggangs von Finanzvorständin Maike Schuh auf "Hold" mit einem Kursziel von 16,40 Euro belassen. Dies scheine ein plötzlicher Rücktritt zu sein, schrieb Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unterdessen erscheinen dem Analysten die Geschäftsziele des Spezialchemiekonzerns für 2025 und 2027 unter den aktuellen Umständen zunehmend schwieriger erreichbar, was die Aktie belasten dürfte./rob/edh/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

