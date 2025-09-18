Baugenehmigungen für Wohnungen steigen im Juli um 30 Prozent

Berlin (Reuters) -Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen ist zu Beginn der zweiten Jahreshälfte sprunghaft gestiegen. Im Juli wurden 22.100 Wohnungen genehmigt und damit 30,0 Prozent oder 5100 mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Allerdings waren die Zahl im Vergleichsmonat Juli 2024 auch auf den niedrigsten Wert seit 2009 eingebrochen. Höhere Zinsen und teure Baumaterialien hatten den jahrelangen Bauboom beendet.

"Der Wohnungsbau zieht an", kommentierte Bundesbauministerin Verena Hubertz die Entwicklung. Die Steigerung zeige, dass die Branche wieder zu neuem Optimismus finde. "Das Ende der Krise ist jetzt absehbar, auch wenn die aktuelle Lage noch schlecht ist", erklärte der wissenschaftliche Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Sebastian Dullien.

Von Januar bis Juli wurden 131.800 Wohnungen genehmigt. Das waren 6,6 Prozent oder 8200 mehr als im gleichen Zeitraum 2024. "Für eine echte Entspannung am Wohnungsmarkt wird die Bautätigkeit aber absehbar noch zu schwach bleiben", betonte Dullien. Im Gesamtjahr 2025 dürften weniger als 250.000 Wohnungen neu genehmigt werden, benötigt würden eher 320.000.

In den ersten sieben Monaten stieg die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser um 15,0 Prozent auf 25.400. Bei den Zweifamilienhäusern sank sie hingegen um 6,6 Prozent auf 7100. In Mehrfamilienhäusern, der zahlenmäßig stärksten Gebäudeart, wurden insgesamt 69.300 neue Wohnungen genehmigt. Dies bedeutete ein Plus von 5,6 Prozent.

Es fehlten Hunderttausende bezahlbare Wohnungen, beklagt etwa der Deutsche Mieterbund (DMB). "Die Angebotsmieten liegen im Rekordbereich und steigen immer weiter", sagte dessen Präsidentin Melanie Weber-Moritz der Nachrichtenagentur Reuters. So seien die Nettokaltmieten seit 2010 um 64 Prozent gestiegen, im Schnitt um 4,5 Prozent pro Jahr. "Der Zuwachs ist damit deutlich höher als die allgemeine Inflation in diesem Zeitraum." Er liege auch über der durchschnittlichen Lohnentwicklung.

Neue Impulse soll der sogenannte Bau-Turbo der Bundesregierung bringen. So sollen Kommunen Genehmigungsverfahren straffen, indem sie von Bebauungsplänen abweichen können. Ziel ist es, dass schneller gebaut, nachverdichtet oder aufgestockt werden kann. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass unsere Politik dazu beiträgt, den Wohnungsbau mittel- und langfristig zu stabilisieren und so mehr bezahlbaren Wohnraum in unserem Land zu schaffen", sagte Bauministerin Hubertz.

