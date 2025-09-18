EQS-News: TIN INN Holding AG mit starkem ersten Halbjahr 2025 auf profitablem Wachstumskurs

EQS-News: TIN INN Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

TIN INN Holding AG mit starkem ersten Halbjahr 2025 auf profitablem Wachstumskurs



TIN INN Holding AG mit starkem ersten Halbjahr 2025 auf profitablem Wachstumskurs Wassenberg, 18. September 2025. Die TIN INN Holding AG (Ticker TIW / ISIN DE000A40ZTT8), die vertikal integrierte Hospitality-Plattform für standardisierte ESG-Hotels in deutschen Mittelstädten, hat im ersten Halbjahr 2025 wesentliche strategische Meilensteine erreicht und ihre operative Wachstumsstrategie mit einem positiven Konzernergebnis erfolgreich umgesetzt.

Im ersten Halbjahr verzeichnete TIN INN mit den fünf bestehenden Hotels auf einen Anstieg von rund 34 % auf 12.823 Übernachtungen* (H1 2024: pro-forma 9.569 Übernachtungen). Damit stieg die Auslastung* um rund 4 % auf 72,1 % (H1 2024: pro-forma 69,4 %). Der durchschnittliche Nettoumsatz pro Übernachtung* (Average Daily Rate, ADR) stieg um rund 3 % auf EUR 77,06 (H1 2024: pro-forma EUR 75,06) ebenso wie der Nettoumsatz pro verfügbarem Zimmer* (Revenue per Available Room, RevPAR) mit EUR 55,52 (H1 2024: pro-forma EUR 53,74).

Im ersten Halbjahr 2025 erzielte die TIN INN Holding AG Umsatzerlöse in Höhe von EUR 3,7 Mio. Gemeinsam mit sonstigen betrieblichen Erträgen einschließlich Bestandsveränderungen aus Projekten im Bau in Höhe von EUR 4,9 Mio. ergab sich eine Gesamtleistung von EUR 8,7 Mio. Kostenseitig entfielen EUR 2,0 Mio. auf Materialaufwendungen, was einer Quote von rund 23 % der Gesamtleistung entspricht. Der Personalaufwand belief sich auf EUR 1,8 Mio. beziehungsweise rund 20 % der Gesamtleistung. Damit bestätigt sich die hohe Effizienz des Geschäftsmodells, das auf eine schlanke Kostenstruktur durch serielle Produktion und digitalisierte Betriebsprozesse ausgelegt ist. Das EBITDA betrug EUR 3,2 Mio., was einer EBITDA-Marge auf die Gesamtleistung von rund 36 % entspricht und die Ertragskraft bereits in der frühen Skalierungsphase unterstreicht. Das Konzernergebnis nach Steuern belief sich auf EUR 1,7 Mio.

Im Mai 2025 folgte der erfolgreiche Börsengang im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse. Damit hat TIN INN seine Kapitalmarktfähigkeit unter Beweis gestellt und die Eigenkapitalbasis signifikant gestärkt: Die Eigenkapitalquote stieg zum 30. Juni 2025 auf rund 50 % (31. Dezember 2024: pro-forma rund 10 %).



Prognose 2025 bestätigt

Für das Gesamtjahr 2025 bestätigt der Vorstand die Prognose und erwartet unverändert eine Gesamtleistung von rund EUR 14 Mio. sowie ein EBITDA von rund EUR 4,1 Mio. Zudem plant die Gesellschaft, die Anzahl der Standorte im operativen Betrieb bis Jahresende von fünf auf zehn Standorte zu verdoppeln.

TIN INN erwartet zudem weitere Fortschritte im Bereich Smart-Factory-Automatisierung, wodurch mittelfristig eine signifikante Stückkostendegression je Hotelmodul realisiert werden soll. Dies trägt wesentlich zur Erhöhung der Kapitalrendite pro Projekt bei und stärkt die Margenbasis für den Rollout der kommenden Jahre.



Nico Sauerland, Co-CEO der TIN INN Holding AG: „Mit dem erfolgreichen Börsengang haben wir die Grundlage geschaffen, unsere Plattform konsequent zu skalieren. Die Ergebnisse des ersten Halbjahres belegen die Tragfähigkeit unseres Modells: Wir kombinieren industrielle Fertigung, digitalen Betrieb und ESG-Substanz – und schaffen so ein strukturell überlegenes Angebot im deutschen Hotelmarkt für Mittelstädte. Unser Ziel, die Zahl unserer Hotels 2025 zu verdoppeln, ist klar in Reichweite.“

Der Halbjahresbericht 2025 der TIN INN Holding AG ist im Investor Relations-Bereich der Unternehmenswebsite verfügbar unter https://corporate.tin-inn.com/de/publications#financial-reports.



Hinweis zur Vergleichsdarstellung finanzieller und nicht-finanzieller Leistungskennzahlen:

Ein Vergleich der finanziellen Leistungskennzahlen mit einem Vorjahreshalbjahr ist nicht möglich, da im ersten Halbjahr 2024 noch keine Konzernstruktur bestand. Der TIN INN Konzern wurde erst im Februar 2025 durch die Einbringung der operativen Gesellschaften in die TIN INN Holding AG im Wege einer Sachkapitalerhöhung geschaffen und ist seit Mai 2025 im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Wo erforderlich und sachgerecht, wird zur Einordnung auf pro-forma-Informationen per 31. Dezember 2024 verwiesen. Die nicht-finanziellen Kennzahlen beziehen sich ausschließlich auf den Hotelbetrieb (gekennzeichnet *).



Über TIN INN Holding AG:

Die TIN INN Holding AG („TIN INN“ oder „Gesellschaft“) ist einer der innovativsten Hotelbetreiber weltweit und setzt mit einem einzigartigen Konzept aus modularer Bauweise, vollständiger Digitalisierung und nachhaltiger Wertschöpfung neue Maßstäbe in der Hotellerie und seriellen Produktion von Gebäuden. TIN INN entwickelt, produziert, besitzt und betreibt Hotels aus recycelten Seefrachtcontainern – ein Geschäftsmodell, das die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt und Skalierbarkeit mit hoher Effizienz verbindet. Die am Standort Wassenberg errichtete Smart Factory wurde über Jahre entwickelt, der Produktionsoutput erreicht bis 50 Hotels pro Jahr. Die Bauzeit beträgt vier Monate.

Die Hotels richten sich vor allem an beruflich Reisende, bieten ein hochwertiges 3-Sterne-Plus-Erlebnis und sind gezielt in Mittelstädten mit 20.000 bis 200.000 Einwohnern angesiedelt – Märkte, die von traditionellen Hotelketten oft nicht abgedeckt werden. TIN INN kombiniert erstklassiges Design, smarte Technologie und nachhaltige Bauweise, um eine moderne, effiziente und profitable Hotelkette zu etablieren.

Weitere Informationen über TIN INN finden sich unter corporate.tin-inn.com.



TIN INN Holding AG

Estelle Walle

Investor Relations

ir@tin-inn.com

Forster Weg 40

41849 Wassenberg

Deutschland

corporate.tin-inn.com

