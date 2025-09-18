Werbung ausblenden

Finanzchefin Schuh verlässt überraschend Evonik

Reuters · Uhr
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Die Finanzchefin des Spezialchemiekonzerns Evonik, Maike Schuh, gibt mit sofortiger Wirkung ihren Posten ab.

Nach zehn Jahren bei Evonik verlasse Schuh das Unternehmen auf eigenen Wunsch, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Konzernchef Christian Kullmann werde im Vorstand kommissarisch das Finanzressort leiten. Bis zur Berufung eines Nachfolgers übernehme Claus Rettig ab sofort die operativen Aufgaben Schuhs. Er sei aktuell Generalbevollmächtigter des Unternehmens und Regional President Asia-Pacific. Aufsichtsratschef Bernd Tönjes bedauerte den Abgang Schuhs. Diese habe für Evonik in verschiedenen Funktionen sehr erfolgreich gearbeitet und viel erreicht.

(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

