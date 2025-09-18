Flughafen Wien erwartet nach Ryanair-Kürzung weniger Passagiere

Wien (Reuters) -Der Flughafen Wien stellt sich nach dem angekündigten Teilrückzug von Ryanair auf weniger Passagiere im kommenden Jahr ein. Dies sei zwar nicht erfreulich, aber auch keine Katastrophe, sagte Flughafen-Vorstand Julian Jäger am Donnerstag in einem Interview mit dem ORF-Radio. Die irische Billigfluglinie hatte angekündigt, drei Flugzeuge aus Wien abzuziehen. Zuvor hatte bereits die ungarische Wizz Air ihren Rückzug vom Standort Wien bekanntgegeben. Jäger kündigte an, er wolle alles tun, um neue Fluggesellschaften zu überzeugen. Zudem sei es erfreulich, dass die zur Lufthansa gehörende Austrian Airlines zwei zusätzliche Flugzeuge in Wien stationieren wolle.

Jäger verwies darauf, dass der Flughafen Wien derzeit den stärksten Sommer seiner Geschichte erlebe und auf einen Passagierrekord von rund 32 Millionen Fluggästen im Gesamtjahr zusteuere. Die Kritik von Ryanair-Chef Michael O'Leary an zu hohen Gebühren konterte der Manager: "Wenn der Mike O'Leary glücklich und zufrieden über unsere Flughafengebühren wäre, dann würden wir etwas falsch machen, denn das gehört zu seinem Job, hier regelmäßig Druck zu machen", so Jäger. Die Gebühren würden im kommenden Jahr um bis zu fünf Prozent gesenkt und lägen dann auf dem Niveau von 2015. Jäger räumte jedoch ein, dass die Tarife wegen der hohen Inflation in Österreich über dem Niveau von 2019 lägen.

Jäger forderte eine Debatte über die Flugabgabe in Österreich. Die Abgabe sei dabei "wettbewerblich sehr, sehr schädlich", sagte Jäger. Die Entscheidung über den Bau einer dritten Start- und Landebahn werde von der aktuellen Entwicklung unterdessen nicht beeinflusst. Es handle sich dabei um ein langfristiges Projekt.

