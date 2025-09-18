IRW-News: Sibanye Stillwater: Wertpapierhandel durch Direktoren
IRW-PRESS: Sibanye Stillwater: Wertpapierhandel durch Direktoren
Johannesburg, 18. September 2025: Sibanye-Stillwater, (https://www.commodity-tv. com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/) (Tickers JSE: SSW and NYSE: SBSW), veröffentlicht gemäß den Paragrafen 3.63 bis 3.74 der JSE Limited Listings Requirement (Kotierungsvoraussetzungen) das Folgende:
Name TV Maphai
Position Vorsitzender des Board of Directors (unabhängiger Non-Executive
Director)
Unternehmen Sibanye-Stillwater Limited
Art der Beteiligung Direkt und nutznießend
Art der Transaktion Kauf der Aktien auf dem Markt
Datum der Transaktion 15. September 2025
Anzahl der Aktien 4.589
Art der Wertpapiere Stammaktien
Marktpreis 37,96 ZAR
Gesamtwert 174.198,44 ZAR
Name C Keyter
Position Executive Director
Unternehmen Sibanye-Stillwater Limited
Art der Beteiligung Direkt und nutznießend
Art der Transaktion Kauf der Aktien auf dem Markt
Datum der Transaktion 18. September 2025
Anzahl der Aktien 50.000
Art der Wertpapiere Stammaktien
Marktpreis 38,19 ZAR
Gesamtwert 1.909.000 ZAR
In Bezug auf Absatz 3.66 der Kotierungsvoraussetzungen (Listings Requirement) wurde die erforderliche Genehmigung für den Handel mit den oben genannten Wertpapieren erhalten.
Kontakt für Investor Relations:
E-Mail: ir@sibanyestillwater.com
James Wellsted
Executive Vice President: Investor Relations und Corporate Affairs
Tel.: +27 (0) 83 453 4014
Website: www.sibanyestillwater.com
In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch
Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!
Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81091
Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81091&tr=1
NEWSLETTER REGISTRIERUNG:
Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:
http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=ZAE000259701
Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.
Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.