IRW-News: Sibanye Stillwater: Wertpapierhandel durch Direktoren

IRW-PRESS: Sibanye Stillwater: Wertpapierhandel durch Direktoren

Johannesburg, 18. September 2025: Sibanye-Stillwater, (https://www.commodity-tv. com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/) (Tickers JSE: SSW and NYSE: SBSW), veröffentlicht gemäß den Paragrafen 3.63 bis 3.74 der JSE Limited Listings Requirement (Kotierungsvoraussetzungen) das Folgende:

Name TV Maphai

Position Vorsitzender des Board of Directors (unabhängiger Non-Executive

Director)

Unternehmen Sibanye-Stillwater Limited

Art der Beteiligung Direkt und nutznießend

Art der Transaktion Kauf der Aktien auf dem Markt

Datum der Transaktion 15. September 2025

Anzahl der Aktien 4.589

Art der Wertpapiere Stammaktien

Marktpreis 37,96 ZAR

Gesamtwert 174.198,44 ZAR

Name C Keyter

Position Executive Director

Unternehmen Sibanye-Stillwater Limited

Art der Beteiligung Direkt und nutznießend

Art der Transaktion Kauf der Aktien auf dem Markt

Datum der Transaktion 18. September 2025

Anzahl der Aktien 50.000

Art der Wertpapiere Stammaktien

Marktpreis 38,19 ZAR

Gesamtwert 1.909.000 ZAR

In Bezug auf Absatz 3.66 der Kotierungsvoraussetzungen (Listings Requirement) wurde die erforderliche Genehmigung für den Handel mit den oben genannten Wertpapieren erhalten.

Kontakt für Investor Relations:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

James Wellsted

Executive Vice President: Investor Relations und Corporate Affairs

Tel.: +27 (0) 83 453 4014

Website: www.sibanyestillwater.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81091

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81091&tr=1

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.