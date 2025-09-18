Original-Research: MPH Health Care AG (von First Berlin Equity Research GmbH)...

^ Original-Research: MPH Health Care AG - from First Berlin Equity Research GmbH 18.09.2025 / 16:25 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to MPH Health Care AG Company Name: MPH Health Care AG ISIN: DE000A289V03 Reason for the research: Sechsmonatsbericht Recommendation: Kaufen from: 18.09.2025 Target price: EUR37 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 37,00. Zusammenfassung: Wie erwartet wurde die Performance im ersten Halbjahr durch den starken Wertverlust der Beteiligung an CR Energy beeinträchtigt. CRE leitete im Juni ein vorläufiges Insolvenzverfahren ein, was zu einem Einbruch des Aktienkurses um 87% führte. Das Geschäft mit der anderen Kernbeteiligung, der M1 Kliniken AG, entwickelt sich hingegen weiterhin gut. Der Lifestyle- und Beauty-Spezialist verzeichnete für den Zeitraum Januar bis Juni erneut eine starke Performance mit einem Gewinnwachstum von über 20% gegenüber dem Vorjahr, dank eines starken Anstiegs der Margen im Beauty-Segment. Die Hauptversammlung hat kürzlich die Dividende von EUR1,20 für die MPH-Aktionäre genehmigt. Die Abschreibung von CRE war hart, aber die Aussichten für M1 sind ausgezeichnet. Das kürzlich gestraffte Klinikportfolio von M1 dürfte die Margen in Zukunft noch weiter steigern. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von EUR37 (Aufwärtspotenzial: 96%). First Berlin Equity Research has published a research update on MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 37.00 price target. Abstract: As expected, six month performance was impacted by the sharp decline in the value of the CR Energy participation. CRE started preliminary insolvency proceedings in June triggering an 87% collapse in its share price. Meanwhile, business for the other core investment, M1 Kliniken AG, continues to be good. The lifestyle and beauty specialist booked another strong performance for the January to June period with earnings growth topping 20% YoY, thanks to a strong uptick in Beauty segment margins. The AGM recently approved the EUR1.2 dividend to MPH shareholders. The CRE write-down was hard, but the outlook for M1 is excellent. M1's recently streamlined clinic portfolio should boost margins even further going forward. We stick to our Buy rating and EUR37 target price (upside: 96%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e1d4f22e5540c241c789a8511a5a5f3b Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. Archive at www.eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2199908 18.09.2025 CET/CEST °