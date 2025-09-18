Werbung ausblenden

Original-Research: MPH Health Care AG (von First Berlin Equity Research GmbH)

18.09.2025
Original-Research: MPH Health Care AG - from First Berlin Equity Research
GmbH

18.09.2025 / 16:25 CET/CEST
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to MPH Health Care AG

     Company Name:                MPH Health Care AG
     ISIN:                        DE000A289V03

     Reason for the research:     Sechsmonatsbericht
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        18.09.2025
     Target price:                EUR37
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu MPH Health Care AG
(ISIN: DE000A289V03) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine
BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 37,00.

Zusammenfassung:
Wie erwartet wurde die Performance im ersten Halbjahr durch den starken
Wertverlust der Beteiligung an CR Energy beeinträchtigt. CRE leitete im Juni
ein vorläufiges Insolvenzverfahren ein, was zu einem Einbruch des
Aktienkurses um 87% führte. Das Geschäft mit der anderen Kernbeteiligung,
der M1 Kliniken AG, entwickelt sich hingegen weiterhin gut. Der Lifestyle-
und Beauty-Spezialist verzeichnete für den Zeitraum Januar bis Juni erneut
eine starke Performance mit einem Gewinnwachstum von über 20% gegenüber dem
Vorjahr, dank eines starken Anstiegs der Margen im Beauty-Segment. Die
Hauptversammlung hat kürzlich die Dividende von EUR1,20 für die MPH-Aktionäre
genehmigt. Die Abschreibung von CRE war hart, aber die Aussichten für M1
sind ausgezeichnet. Das kürzlich gestraffte Klinikportfolio von M1 dürfte
die Margen in Zukunft noch weiter steigern. Wir bekräftigen unsere
Kaufempfehlung und unser Kursziel von EUR37 (Aufwärtspotenzial: 96%).

First Berlin Equity Research has published a research update on MPH Health
Care AG (ISIN: DE000A289V03). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating
and maintained his EUR 37.00 price target.

Abstract:
As expected, six month performance was impacted by the sharp decline in the
value of the CR Energy participation. CRE started preliminary insolvency
proceedings in June triggering an 87% collapse in its share price.
Meanwhile, business for the other core investment, M1 Kliniken AG, continues
to be good. The lifestyle and beauty specialist booked another strong
performance for the January to June period with earnings growth topping 20%
YoY, thanks to a strong uptick in Beauty segment margins. The AGM recently
approved the EUR1.2 dividend to MPH shareholders. The CRE write-down was hard,
but the outlook for M1 is excellent. M1's recently streamlined clinic
portfolio should boost margins even further going forward. We stick to our
Buy rating and EUR37 target price (upside: 96%).

You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e1d4f22e5540c241c789a8511a5a5f3b

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

2199908 18.09.2025 CET/CEST

°
