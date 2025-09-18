Original-Research: Wolftank Group AG (von Montega AG): Halten (zuvor: Kaufen)

^ Original-Research: Wolftank Group AG - von Montega AG 18.09.2025 / 15:39 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Einstufung von Montega AG zu Wolftank Group AG Unternehmen: Wolftank Group AG ISIN: AT0000A25NJ6 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten (zuvor: Kaufen) seit: 18.09.2025 Kursziel: 7,00 EUR (zuvor: 13,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Guidance fällt nach enttäuschendem Q2 deutlich schwächer aus als erwartet Wolftank hat heute den H1-Bericht vorgelegt und in einem Earnings Call erläutert. Die bereits vorab gemeldeten operativen Kennzahlen sowie die für das laufende Jahr erstmals vorgelegte Guidance fielen deutlich schwächer aus als erwartet. [Tabelle] Umweltdienstleistungen schwächeln: In Q2 verzeichnete Wolftank einen Rückgang des Konzernerlöses um 9,1% yoy auf 35,1 Mio. EUR, was vor allem auf geringere als geplante Abrufe aus Rahmenverträgen, kundenseitige Verschiebungen von neuen Projekten und einen länger als erwarteten Wartungsstillstand einer Recyclinganlage in Italien zurückzuführen ist. Letzteres verursachte auf Halbjahressicht Umsatzeinbußen i.H.v. ca. 5 Mio. EUR. Die Q2-Erlöse im Segment Umweltdienstleistungen verblieben mit 22,5 Mio. EUR daher auf dem Niveau des saisonal i.d.R. schwächeren Q1 (22,6 Mio. EUR) und lagen in H1 mit 45,1 Mio. EUR (-11,9% yoy) deutlich unter Vorjahr. Das Segment Wasserstoff & Erneuerbare Energien konnte den Umsatz aufgrund der soliden Auftragslage im Bereich Wasserstoff hingegen signifikant steigern und trug in H1 15,7 Mio. EUR bei (+45,4% yoy), womit der Anteil am Gesamtumsatz auf 25,8% (Vj.: 17,4%) zulegte. Der Auftragsbestand des Konzerns rangierte per 30.06. mit 146,3 Mio. EUR nur unweit des Rekordniveaus und reflektiert die zum Ende des Berichtszeitraums erzielten Neu- und Folgeaufträge (vgl. Comment vom 05.06.2025). Break Even verfehlt, Guidance vorgelegt: Der im zweiten Quartal schwächere Produktund Projektmix führte zu einem deutlich niedrigeren bereinigten EBITDA von -2,2 Mio. EUR (Vj.: 2,7 Mio. EUR; Q1: 2,1 Mio. EUR). Darüber hinaus wurde eine Rückstellung über 2,5 Mio. EUR infolge des erstinstanzlichen Urteils über eine Schadensersatzzahlung an einen Kunden in Italien gebildet (vgl. Comment vom 21.08.2025). Unterm Strich stand so ein deutlich negatives berichtetes Konzernergebnis (nach Minderheiten) von -4,7 Mio. EUR (Vj.: -1,7 Mio. EUR) zu Buche, sodass die Prozesse zur Konsolidierung, Reorganisation, Kostensenkung und Effizienzsteigerung in der Gruppe intensiviert werden sollen, um im GJ 2026 auf Basis des starken Orderbuchs zu Wachstum zurückzukehren und die Profitabilität nachhaltig zu steigern. Für H2 geht der Vorstand davon aus, dass sich die schwierige Marktlage zunächst nicht substanziell verbessert. Die Guidance für das Gesamtjahr avisiert einen Konzernumsatz von 121 bis 123 Mio. EUR sowie ein EBITDA zwischen -1,0 und 0,5 Mio. EUR (adj. 1,5-3,0 Mio. EUR; Konsens: 8,3 Mio. EUR). Dies impliziert für H2 im Mid Point ein leichtes Wachstum von rund 3% yoy und ein positives EBITDA, wozu beiträgt, dass der Betrieb an der zuvor erwähnten Recyclinganlage wieder läuft. Fazit: Trotz einer nach wie vor vielversprechenden Auftragspipeline fielen die Q2-Zahlen schwach aus. Zurzeit fehlt uns die Visibilität, dass Wolftank, wie zuletzt prognostiziert, schon ab 2026 zweistellige EBITDA-Margen erzielen kann. Im Call bekräftigte der CEO diese Zielsetzung jedoch und kündigte ein detaillierters Capital Markets Update für Q4/25 an. Wir erachten das Chance-Risiko-Verhältnis bis auf Weiteres als ausgewogen und stufen die Aktie mit einem neuen Kursziel von 7,00 EUR auf 'Halten' ab. 