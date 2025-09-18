Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Saarbrücker Zeitung' zu Aktivrente

dpa-AFX · Uhr
SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - "Saarbrücker Zeitung" zu Aktivrente:

"Arbeitgeber und Ökonomen kritisieren mit Recht, dass die Politik gegensätzliche Signale setzt: Indem sie die Rente mit 63 nicht abschafft und die Abschläge beim vorgezogenen Renteneintritt nicht erhöht, fördert sie einerseits die Frühverrentung. Andererseits will sie Ältere zum Weiterarbeiten animieren. Das Problem liegt tiefer: Um den Fachkräftemangel wirklich zu bekämpfen, müssten die Abschläge und das Rentenalter ab 2031 behutsam steigen. Bei der Steuerfreiheit für Überstundenzuschläge sieht es ähnlich aus: Profitieren werden diejenigen, die ohnehin schon sehr viel und nun womöglich noch mehr arbeiten."/yyzz/DP/nas

