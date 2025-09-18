Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Weser-Kurier' zu Zukunft des Deutschlandtickets

dpa-AFX · Uhr
BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu Zukunft des Deutschlandtickets:

"Die von der CSU durchgedrückte Anhebung der Pendlerpauschale, von der gutverdienende Haushalte auf dem Land überdurchschnittlich stark profitieren, lässt sich der Bund künftig jährlich etwa zwei Milliarden Euro kosten. Das ist erheblich mehr als die 1,5 Milliarden Euro, die der Bund derzeit zum Deutschland-Ticket beisteuert. Es ist daher nicht zu viel verlangt, dass der Bund dieselbe Summe auch für das erfolgreiche Nahverkehrsabo aufbringt."/yyzz/DP/nas

