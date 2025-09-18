Söder: CSU würde Sanktionen gegen Israel nicht zustimmen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - CSU-Chef Markus Söder hat angekündigt, seine Partei werde mögliche Sanktionen gegen den Staat Israel wegen dessen Vorgehen im Gazastreifen nicht mittragen. "Ich lehne auch die Vorschläge der EU-Kommission ab, Israel mit Sanktionen zu belegen", sagte Söder dem "Münchner Merkur".

"Die CSU würde Sanktionen oder auch einer einseitigen Anerkennung des Palästinenserstaates auch auf Bundesebene nicht zustimmen", ergänzte er. Er trete für Ehrlichkeit im Umgang mit Israel ein und auch für Kritik am Vorgehen der Regierung des Landes. "Aber über die Ehrlichkeit darf man die Freundschaft nicht vergessen", sagte er./dm/DP/jha