Zugverkehr von und nach Sylt läuft wieder normal

dpa-AFX · Uhr
NIEBÜLL/WESTERLAND (dpa-AFX) - Der Zugverkehr von und nach Sylt läuft nach der Weichenstörung am Mittwoch seit Betriebsbeginn heute Morgen nach Angaben der Deutschen Bahn wieder regulär. "Die Reparaturen an der Weiche konnten gestern Abend abgeschlossen werden", sagte ein Bahnsprecher am Morgen.

Die Weichenstörung zwischen Niebüll und Westerland hatte gestern größere Behinderungen im Bahnverkehr zwischen dem Festland und der Nordseeinsel verursacht. Zwischen 5.45 Uhr und 9.30 Uhr konnten demnach keine Züge fahren. Auch die Autozüge waren betroffen. Im Anschluss war der Zugverkehr den Angaben zufolge eingeschränkt wieder aufgenommen worden./gyd/DP/men

