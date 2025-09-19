Werbung ausblenden

AKTIE IM FOKUS: DHL vorbörslich etwas schwächer - Fedex und Analystenabstufung

Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei der DHL Group müssen die Anleger am Freitag durchwachsene Nachrichten vom Konkurrenten Fedex und eine Analystenabstufung verarbeiten. Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate waren die Titel zuletzt mit einem halben Prozent ins Minus gedreht.

Fedex ist besser in das neue Geschäftsjahr gestartet als erwartet. Expertin Alexia Dogani von JPMorgan zog aber den Schluss, dass die Entwicklung im internationalen Express-Geschäft das schwache Marktumfeld in diesem Bereich bestätige. Dies stimme auch vorsichtig mit Blick auf die Express-Sparte von DHL.

Experte Andy Chu von der Deutschen Bank stufte die DHL-Aktie vor dem Hintergrund herrschender Unsicherheit auf "Hold" ab. Die Marktlage werde dem deutschen Logistiker nicht helfen, glaubt er. Seiner Einschätzung nach ist die bisherige Prognose für das laufende Jahr zu optimistisch./tih/jha/

