Sparprogramm zehrt am Gewinn

Stabilus vorbörslich unter Druck

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: T. Schneider/ Shutterstock

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktionäre von Stabilus müssen am Freitag wohl einen deutlichen Rückschlag hinnehmen. Die Titel des Autozulieferers wurden im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate mehr als sieben Prozent unter ihrem Xetra-Schlusskurs gehandelt, nachdem der Autozulieferer am Vorabend mitgeteilt hatte, dass Rückstellungen für ein Sparprogramm im laufenden Geschäftsjahr das Ergebnis belasten.

Die Aufwendungen für das Sparprogramm wurden von Stabilus auf 18 Millionen Euro beziffert. Das Konzernergebnis dürfte daher im Geschäftsjahr nur bei 25 Millionen Euro liegen und damit unter der durchschnittlichen Analystenschätzung von 47,1 Millionen.

Laut einem Händler wirken die Sparmaßnahmen sinnvoll. Ihre Notwendigkeit unterstreiche aber, dass die Marktlage schwierig bleibt und das Unternehmen zusätzliche Anstrengungen unternehmen muss, um die für 2030 gesteckten Strategieziele zu erreichen./tih/jha/

Stabilus

