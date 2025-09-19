ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Fedex auf 284 Dollar - 'Overweight'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex nach Zahlen des Logistikkonzerns von 285 auf 284 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der solide Quartalsbericht und die Veröffentlichung eines Ausblicks auf das Geschäftsjahr 2026 seien eine positive Überraschung für ein Unternehmen, das zuletzt von erheblichem Gegenwind geplagt worden sei, schrieb Brian Ossenbeck in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Die Erwartungen seien allerdings schon bescheiden gewesen./rob/gl/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:13 / EDT
