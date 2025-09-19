DAX leicht im Plus – DHL und Ströer im Fokus

Der Handel beginnt mit verhaltener Zuversicht. Der DAX tastet sich ganz leicht ins Plus, die US‑Futures signalisieren eine abgekühlte Eröffnung, in Tokio überwog Zurückhaltung und der Nikkei schloss im Minus. Die Risikoneigung bleibt gedämpft, Anleger sortieren Nachrichtenlage und Zinsbild neu.

Makroökonomischer Überblick:

Die Bank of Japan hält den Leitzins unverändert bei 0,5 Prozent, wie breit erwartet. Die Währungshüter sprechen von einer moderaten Erholung, verweisen aber auf externe Risiken für die Exportwirtschaft. Aus Großbritannien kommen freundliche Daten. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im August um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat, getragen von Bekleidung und Onlinehandel.

Im Fokus:

Die DHL Group zeigt sich vorbörslich etwas schwächer. Händler blicken auf den Branchenvergleich, denn FedEx ist besser in das neue Geschäftsjahr gestartet als erwartet und meldete für das erste Quartal steigende Erlöse sowie ein über den Schätzungen liegendes Ergebnis je Aktie. Das weckt zwar Zuversicht für operative Hebel im Paketgeschäft, schärft aber zugleich den Blick auf die Wettbewerbsdynamik im Expresssegment von DHL.

Ströer gerät vorbörslich deutlich unter Druck. Die Papiere rutschten am Morgen deutlich ab, nachdem der Werbevermarkter seinen Ausblick für 2025 an die rauere Marktrealität angepasst hat. Das Management rechnet nun mit Umsatz und bereinigtem EBITDA auf dem Niveau des Vorjahres und nennt anhaltende geopolitische sowie konjunkturelle Unsicherheiten als Grund. Die Kürzung trifft eine Aktie, die im Jahresverlauf bereits an Boden verloren hat, und verstärkt die Sorge vor einer zäheren Erholung im Werbemarkt.

