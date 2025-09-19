Werbung ausblenden

Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste vor dem Wochenschluss

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank am Vormittag um 0,10 Prozent auf 128,30 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,74 Prozent. Auch in den meisten anderen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

In Deutschland gab es weitere Hinweise auf einen nachlassenden Preisdruck. Der Rückgang der Erzeugerpreise hat sich den fünften Monat in Folge beschleunigt. Im Jahresvergleich fielen sie im August um 2,2 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang um 1,7 Prozent gerechnet. Die Erzeugerpreise wirken sich tendenziell auch auf die Verbraucherpreise aus, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet. In den USA standen am Nachmittag keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Kalender.

US-Präsident Donald Trump hat mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping gesprochen. Bisher wurden jedoch noch keine Inhalte veröffentlicht. /jsl/nas

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
E
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1

Das könnte dich auch interessieren

Deutsche Anleihen: Kursverlustegestern, 17:20 Uhr · dpa-AFX
Deutsche Anleihen: Kursverlusteheute, 11:00 Uhr · dpa-AFX
Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinnegestern, 10:40 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Meta knackt Konsolidierung: Kursziel 900 USD, Trade wird gerolltgestern, 17:12 Uhr · onvista
Put-Optionsscheine
So schützt du dein Depot vor Verlustengestern, 15:30 Uhr · onvista
Daten von Polymarket
Die fünf spannendsten Börsen-Wetten17. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden