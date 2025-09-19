Werbung ausblenden

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabil zum Wochenausklang

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABIL - Der Dax dürfte am Freitag nach seiner Vortagserholung zunächst keine großen Sprünge machen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt auf 23.680 Punkte und damit ganz knapp über seinem Vortagsniveau. Damit würde der deutsche Leitindex eine durchwachsene Woche abrunden. Durch die Kursgewinne vom Donnerstag fällt seine Wochenbilanz fast ausgeglichen aus. Allerdings könnte im Tagesverlauf wegen des Verfalls an den Terminbörsen noch einmal Bewegung in die Märkte kommen. Dann können Aktienkurse und auch Indizes ohne wesentliche Nachrichten spürbar schwanken.

USA: - REKORDE - Nach der Zinssenkung der US-Notenbank sind die Anleger an den US-Börsen am Donnerstag in Rekordlaune. Der Leitindex Dow Jones Industrial , das marktbreite Börsenbarometer S&P 500 , die wichtigsten Technologie-Indizes und auch der führende Nebenwerte-Index Russel 2000 erreichten Höchststände. Denn die Aussicht auf sinkende Finanzierungskosten stützt insbesondere kleine und mittelgroße Unternehmen. Der Dow legte am Ende um 0,27 Prozent auf 46.142,42 Punkte zu.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Japan ging es deutlich nach unten. Denn Japans Notenbank will mit dem Verkauf von ETFs beginnen. Dies lastete auf dem Markt. Der japanische Nikkei 225 gab nach den jüngsten Rekorden um 0,9 Prozent nach. In China legte der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen hingegen um 0,3 Prozent zu und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,1 Prozent.

DAX              		23.674,53		1,35%		
XDAX            		23.691,43		1,29%		
EuroSTOXX 50		  5.456,67		1,62%		
Stoxx50        		  4.594,33		1,23%		
														
DJIA             		46.142,42		0,27%		
S&P 500        		  6.631,96		0,48%		
NASDAQ 100  		24.454,89		0,95%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future                 128,39              -0,04%

DEVISEN:

Euro/USD       		   1,1775		-0,13%	
USD/Yen             	147,49		-0,34%		
Euro/Yen       		173,67		-0,46%

BITCOIN:

Bitcoin		        116.979		-0,13%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent                          67,30             -0,14 USD
WTI                            63,35             -0,22 USD

