EQS-DD: KST Beteiligungs AG: RCM Beteiligungs AG, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



19.09.2025 / 11:53 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: RCM Beteiligungs AG

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Martin Nachname(n): Schmitt Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

KST Beteiligungs AG

b) LEI

529900D7BWFE3K9KJ964

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A161309

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 1,24 EUR 372.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 1,2400 EUR 372.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

18.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

Sprache: Deutsch Unternehmen: KST Beteiligungs AG Fronäckerstaße 34 71063 Sindelfingen Deutschland Internet: www.kst-ag.de

