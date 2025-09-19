Werbung ausblenden
Geldpolitik

Japans Notenbank will mit Verkauf von ETFs beginnen - unveränderter Leitzins

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Jones M/Shutterstock.com

TOKIO (dpa-AFX) - Die japanische Zentralbank hat mit dem geplanten Verkauf von börsengehandelten Fonds (ETF) einen weiteren Schritt zur Abkehr von ihrer Jahre langen extrem expansiven Geldpolitik angekündigt. Den Leitzins, den die japanische Notenbank (BoJ) im März 2024 erstmals nach 17 Jahren angehoben und in zwei weiteren Schritten auf 0,5 Prozent erhöht hatte, ließen die Währungshüter am Freitag unangetastet. Die Bestätigung des Leitzinses wurde erwartet. Die Ankündigung zum geplanten Start des Verkaufs von seit der Corona-Pandemie massiv angehäuften ETFs kam dagegen für die Investoren überraschend. An den Finanzmärkten fiel die Reaktion dementsprechend aus. Am Aktienmarkt fiel der Leitindex Nikkei 225 < um rund eineinhalb Prozent; der Yen legte ebenso wie die Renditen auf japanische Staatsanleihen zu./zb/stk

Das könnte dich auch interessieren

Experten
US-Notenbank Fed dürfte Leitzins senken17. Sept. · dpa-AFX
US-Notenbank Fed dürfte Leitzins senken
Geldpolitik
Norwegens Notenbank senkt Leitzins auf 4,0 Prozentgestern, 10:33 Uhr · dpa-AFX
Norwegens Notenbank senkt Leitzins auf 4,0 Prozent
Trump und Arbeitsmarktsorgen
Warum die Fed den Zins senktgestern, 06:35 Uhr · dpa-AFX
Das Gebäude der US-Notenbank Federal Reserve
Edelmetall
Goldpreis sinkt deutlich nach Rekordhochgestern, 09:11 Uhr · dpa-AFX
Goldpreis sinkt deutlich nach Rekordhoch
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Meta knackt Konsolidierung: Kursziel 900 USD, Trade wird gerolltgestern, 17:12 Uhr · onvista
Put-Optionsscheine
So schützt du dein Depot vor Verlustengestern, 15:30 Uhr · onvista
Daten von Polymarket
Die fünf spannendsten Börsen-Wetten17. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden