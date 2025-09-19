Werbung ausblenden

Original-Research: LPKF Laser & Electronics SE (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: LPKF Laser & Electronics SE - von Montega AG

19.09.2025 / 12:43 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu LPKF Laser & Electronics SE

     Unternehmen:               LPKF Laser & Electronics SE
     ISIN:                      DE0006450000

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      19.09.2025
     Kursziel:                  10,00 EUR (zuvor: 11,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Roadshow-Feedback: Mittelfristiges LIDE-Potenzial überstrahlt Gewinnwarnung

Wir waren am Mittwoch mit Dr. Klaus Fiedler, CEO der LPKF Laser &
Electronics SE, in Frankfurt auf Roadshow. Wenige Tage nach der
Gewinnwarnung vom 15.09. waren die Gründe für den gesenkten Ausblick sowie
die Perspektiven im Bereich LIDE im Fokus der Investoren. Zudem konnte Dr.
Fiedler einen ausführlichen Blick auf das neue Projekt North Star geben.

Investitionszurückhaltung während Zolldiskussionen führen zu
Prognosesenkung: LPKF hat am Montag per Ad-Hoc mitgeteilt, dass die
Umsatzprognose für 2025 von zuvor 125-140 Mio. EUR auf 115-125 Mio. EUR und
die Erwartung für die adj. EBIT-Marge von 6-9% auf 0-5% reduziert wird.
Hauptgrund war ein rund viermonatiger Stillstand im Auftragseingang durch
die Zolldiskussionen, die bei vielen Kunden zu Unsicherheit und
Projektverschiebungen führten. Während die Abrufe von Kunden aus Nordamerika
sich nach Festlegung der Zollsätze zeitnah erholten, reagierten europäische
und asiatische Kunden laut LPKF weiterhin zögerlich und teilweise mit einer
Neuausrichtung ihrer Lieferketten. Infolge dessen dürfte der Auftragseingang
auch in Q3 sehr schwach ausfallen und deutlich unterhalb des Vorjahres
liegen. Nachdem wir unsere Prognosen bereits vor dem H1-Bericht angepasst
hatten, senken wir diese erneut sowohl auf der Top Line als auch der Bottom
Line. Aufgrund der hohen Bruttomarge schlägt sich ein verringerter Umsatz
nahezu vollständig im Ergebnis nieder, sodass wir unsere Ergebnisprognose
von einer EBIT-Marge i.H.v. zuvor 5,6% auf nun 0,8% im laufenden
Geschäftsjahr anpassen.

Statusupdate LIDE: Im Display-Bereich hat LPKF im Dezember 2024 den ersten
Serienauftrag mit einem Volumen im mittleren einstelligen Mio.-EUR-Bereich
erhalten. Den Total Adressable Market für die LIDE-Anlagen beziffert CEO Dr.
Fiedler bei aktuell rund 20 Mio. jährlich verkaufter Foldable Smartphones
auf rund 100 Mio. EUR und rechnet mit weiteren Folgeaufträgen in der
Zukunft.

Noch attraktiver ist u.E. jedoch der Halbleiterbereich. Hier ermöglicht die
LIDETechnologie die Fertigung von Glassubstraten, welche in der
Halbleiterfertigung leistungsfähigere Schaltkreise ermöglichen und u.a. im
Advanced Packaging eingesetzt werden. In diesem Feld beliefert LPKF nahezu
allen relevante Akteure mit einzelnen Anlagen und ersten Folgebestellungen,
die erwartete großvolumige Order konnte bisher jedoch nicht vermeldet
werden. Gleichzeitig deuten Aussagen der Industrie weiter darauf hin, dass
Glassubstrate in den kommenden Jahren der nächste Entwicklungsschritt im
Advanced Packaging sind, wodurch LPKF optimal positioniert scheint. Wir
gehen dementsprechend weiterhin von einem signifikanten Auftragsgewinn in
den kommenden Quartalen aus.

Intiative North Star soll Kostenstruktur flexiblisieren: Mit dem neu
gestarteten Programm 'North Star" reagiert LPKF auf die aktuell hohe
Ergebnisvolatilität bei Umsatzschwankungen. Damit soll künftig der
Fixkostenanteil verringert werden, sodass eine reduzierte Umsatzprognose zu
geringeren Änderungen in der EBIT-Marge führt. Neben der Flexibilisierung
der Fixkosten dürften zudem Produktionsstandorte konsolidiert sowie
Effizienzsteigerungen in F&E, Vertrieb, Verwaltung und Service erreicht
werden. Das Programm ist auf rund zwei Jahre angelegt und geht strategisch
über klassische Kostensenkungen hinaus, indem es Strukturen und Prozesse
dauerhaft widerstandsfähiger und skalierbarer machen soll.

Fazit: Kurzfristig belasten die Unsicherheiten in den Endmärkten aufgrund
der Zollthematik sowie die schwache Orderlage die Ergebnisse des laufenden
Geschäftsjahres. Mit 'North Star" adressiert LPKF jedoch die strukturelle
Volatilität des Geschäftsmodells und schafft die Grundlage für profitables
Wachstum, welches durch Auftragsgewinne im LIDE-Bereich erzielt werden soll.
In den kommenden Quartalen gehen wir von Impulsen durch größere
Auftragsgewinne aus, sodass wir die Kaufempfehlung mit einem leicht
reduzierten Kursziel von 10,00 EUR bestätigen.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega
zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde
Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen
Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=93415ffae4010969843528c76954420c

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

2200640 19.09.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
LPKF Laser

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Meta knackt Konsolidierung: Kursziel 900 USD, Trade wird gerolltgestern, 17:12 Uhr · onvista
Put-Optionsscheine
So schützt du dein Depot vor Verlustengestern, 15:30 Uhr · onvista
Daten von Polymarket
Die fünf spannendsten Börsen-Wetten17. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden