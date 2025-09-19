Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Bürgergeld/Sozialstaatsreformen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Bürgergeld/Sozialstaatsreformen:

"Der Sozialstaat braucht Finanzierbarkeit und Akzeptanz, wenn er überleben soll. Dieses Bürgergeld gefährdet beides. Stellschrauben für Korrekturen gibt es viele, ohne dass jemand verhungern muss. Da sind etwa die Sanktionen, deren Verschärfung überfällig ist. Die Gegner von Kürzungen verweisen gerne darauf, dass sich unter den Bürgergeldempfängern laut Statistik weniger als ein Prozent "Totalverweigerer" befänden. Da diese Zahl freilich anhand der kaum noch verhängten Sanktionen ermittelt wird, führt sich diese Argumentation selbst ad absurdum."/yyzz/DP/nas