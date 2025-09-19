TAGESVORSCHAU: Termine am 19. September 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 19. September 2025

TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Verbraucherpreise 8/25 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 8/25 08:00 GBR: Nettoverschuldung Staatssektor 8/25 08:45 FRA: Geschäftsklima 9/15 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Verbandstag der Sparda-Banken; u.a. mit Vorträgen von Ifo-Präsident Clemens Fuest und Bundesbank-Vorständin Fritzi Köhler-Geib 15:00 DEU: Pressegespräch mit Manfred Weber, MdEP, zu «Starkes Bayern - starkes Europa» der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW) 17:00 DEU: Pressekonferenz mit Vorstellung einer strategischen Partnerschaft zwischen Vonovia, EnerCube und DFA zur Produktion von Wärmepumpen-Cubes für MFH

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi