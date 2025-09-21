Werbung ausblenden

Dortmund nach Sieg gegen Wolfsburg weiter Tabellenzweiter

dpa-AFX · Uhr
DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat in der Fußball-Bundesliga den zweiten Platz hinter Tabellenführer FC Bayern München verteidigt. Das Team von Trainer Niko Kovac gewann zum Abschluss des 4. Spieltages im eigenen Stadion gegen VfL Wolfsburg mit 1:0 (1:0). Karim Adeyemi (20. Minute) erzielte das entscheidende Tor. Dadurch bleibt der BVB Tabellenzweiter mit zwei Punkten Rückstand auf den deutschen Meister. Für die Wolfsburger, bei denen der dänische Weltstar Christian Eriksen als Einwechselspieler sein Debüt gab, war es die erste Niederlage der noch jungen Saison./mkl/DP/zb

Borussia Dortmund BVB

