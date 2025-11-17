W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Airbus vor Großauftrag von Boeing-Stammkunden Flydubai

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Rüstung
Quelle: Bjoern Wylezich/Shutterstock.com

Dubai (Reuters) -Airbus hat Insidern zufolge Aussicht auf einen Großauftrag des Billigfliegers und Boeing-Stammkunden Flydubai. Der europäische Flugzeugbauer stehe vor dem Abschluss eines Auftrags über rund 100 Maschinen des Typs A321neo, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag am Rande der Dubai Airshow. Mit Boeing verhndle Flydubai verhandele über eine Bestellung von mehreren Dutzend Exemplare des konkurrierenden Modells 737-MAX-Jets. Bislang hatte die schnell wachsende Fluggesellschaft bei Schmalrumpfflugzeugen ausschließlich auf Boeing gesetzt.

Flydubai hat bereits 175 Maschinen des Typs 737 MAX in Betrieb beziehungsweise in Bestellung sowie 30 Großraumflugzeuge vom Typ Boeing 787. Die Fluggesellschaft hatte angekündigt, auf der vom 17. bis 21. November laufenden Messe in Dubai ihre bisher größte Flugzeugbestellung aufzugeben. Airbus und Boeing lehnten eine Stellungnahme ab. Flydubai war für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen.

(Bericht von Tim Hepher; geschrieben von Jörn Poltz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

