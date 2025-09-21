Werbung ausblenden

EQS-DD: AUMOVIO SE: Pavel Prouza, Erhalt von 1.745 auf den Namen lautenden Stückaktien der AUMOVIO SE im Rahmen des Vollzugs der Abspaltung von der Continental Aktiengesellschaft

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

21.09.2025 / 21:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Pavel
Nachname(n):Prouza

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Executive Vice President User Experience (UX)

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

AUMOVIO SE

b) LEI

391200IGI9RQ7VTOK384 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000AUM0V10

b) Art des Geschäfts

Erhalt von 1.745 auf den Namen lautenden Stückaktien der AUMOVIO SE im Rahmen des Vollzugs der Abspaltung von der Continental Aktiengesellschaft

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
nicht bezifferbarnicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
nicht bezifferbarnicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

18.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

21.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:AUMOVIO SE
Guerickestraße 7
60488 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet:https://www.aumovio.com/
Ende der MitteilungEQS News-Service

100792 21.09.2025 CET/CEST

