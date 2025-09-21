Netanjahu: Antwort auf Palästina-Anerkennung nach Rückkehr aus USA

JERUSALEM (dpa-AFX) - Israel wird nach den Worten des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu erst nach seiner Rückkehr von einer Reise in die USA auf die Anerkennung eines palästinensischen Staates durch mehrere Länder reagieren. "Es wird keinen palästinensischen Staat westlich des Jordan-Flusses geben", sagte Netanjahu nach Angaben seines Büros. Westlich des Jordan-Flusses liegen Israel, das Westjordanland und der Gazastreifen.

"Die Antwort auf den jüngsten Versuch, uns einen Terrorstaat mitten in unserem Land aufzuzwingen, wird nach meiner Rückkehr aus den USA gegeben", sagte der Regierungschef nach der Anerkennung eines Staates Palästina durch Großbritannien, Kanada und Australien. "Wartet es ab."

Netanjahu verurteilte die Anerkennung als "enorme Belohnung" für Terror nach dem Massaker in Israel am 7. Oktober 2023. Er habe jahrelang die Einrichtung eines palästinensischen Staates trotz enormen Drucks von innen und außen verhindert, sagte er zudem. Gleichzeitig habe man die Besiedlung des besetzten Westjordanlands verdoppelt - "und wir werden auf diesem Weg weitermachen".

Ultrarechte Koalitionspartner forderten nach der Anerkennung eines Staates Palästina durch die drei Länder am Sonntag die sofortige Annexion großer Teile des besetzten Westjordanlands. Netanjahu will nach Medienberichten erst nach einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump am 29. September eine abschließende Entscheidung treffen./le/DP/stw