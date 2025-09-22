Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt ASML auf 'Overweight' - Ziel 950 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für die Aktien von ASML von 600 auf 950 Euro angehoben und die Papiere von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Lee Simpson setzt mit seiner Empfehlung auf möglicherweise nun wieder steigende Gewinnerwartungen und eine zyklische Erholung des Spezialisten für Lithographiesysteme. Der Anlegerfokus dürfte sich zunehmend auf 2027 richten, und hier sieht Simpson seine Gewinnprognose 8 Prozent über dem Konsens./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 01:20 / GMT

