ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Auto1 auf 34,60 Euro - 'Buy'
dpa-AFX · Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Auto1 von 32,10 auf 34,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktivitäten auf der Web-Plattform des Autohändlers erscheinen weiter solide, schrieb Jo Barnet-Lamb in seiner am Montag vorliegenden Auswertung. Zudem ist er nach einer Veranstaltung mit dem Unternehmenschef insgesamt noch etwas optimistischer geworden./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2025 / 23:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
