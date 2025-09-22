Werbung ausblenden
Barrick Mining - Kommt ins Laufen

Uhr
HSBC Daily Trading

Kommt ins Laufen

In unseren letzten charttechnischen Einschätzungen der Barrick-Aktie hatten wir den langfristigen „Gezeitenwechsel“ des Goldminentitels diskutiert (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 21. August und 17. Juli). Inzwischen liegt tatsächlich eine strategische, untere Umkehr vor und die ersten Etappenziele wurden auch bereits pulverisiert. Zur Erinnerung: Der Spurt über den Kreuzwiderstand bei 21 USD schloss die langfristige Trendwende ab. Mit den Hochpunkten von 2022 bei rund 26 USD hat die Barrick-Aktie das erste Zwischenziel locker überboten. Selbst die nächste Etappe in Form des Mehrjahreshochs bei 30,64 USD wurde in Rekordgeschwindigkeit abgearbeitet. An dieser Stelle wird es interessant, denn der Spurt über dieses Level schließt eine noch viel größere Bodenbildung ab (siehe Chart). Dank dieses Befreiungsschlags rückt langfristig sogar das historische Allzeithoch aus dem Jahr 2011 bei 54,84 USD wieder auf die Agenda. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. So können Anlegerinnen und Anleger den Stop-Loss zur Gewinnsicherung – je nach Risikoneigung – auf das Niveau der o. g. Hochs bei rund 30 USD bzw. 26 USD nachziehen.

Barrick Mining (Quarterly)

Chart Barrick Mining
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Barrick Mining

Chart Barrick Mining
Quelle: LSEG, tradesignal²



