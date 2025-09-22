Werbung ausblenden

Bas will 'hartes Vorgehen' gegen Sozialleistungsmissbrauch

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BERLIN (dpa-AFX) - Das Haus von Sozialministerin Bärbel Bas (SPD) zeigt sich zurückhaltend zu einem Vorschlag der CDU, mit schärferen Regeln auf EU-Ebene Missbrauch deutscher Sozialleistungen zu bremsen. Die Frage, ob man dies unterstütze, ließ eine Sprecherin offen. Das sei eine "Forderung aus dem politischen Raum", die sie nicht kommentiere, sagte die Sprecherin.

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hatte auf schärfere EU-Regeln zur Arbeitnehmerfreizügigkeit gedrungen. "Auf EU-Ebene muss der Arbeitnehmerbegriff deswegen neu definiert werden", sagte Linnemann der "Bild". "Wenige Stunden zu arbeiten und den Rest aufzustocken, obwohl man Vollzeit arbeiten kann, darf nicht möglich sein."

Bas selbst hatte erklärt, sie wolle bandenmäßigen Leistungsmissbrauch mit besserem Datenaustausch der Behörden bekämpfen - etwa zwischen Ausländerbehörden, Jobcentern und Zoll. "Im Herbst" werde sie konkrete Vorschläge machen. Die Bundesagentur für Arbeit plane ein eigenes "Kompetenzzentrum Leistungsmissbrauch".

Ihre Sprecherin sagte in der Regierungspressekonferenz: "Ein hartes Vorgehen gegen Sozialleistungsmissbrauch ist der Ministerin extrem wichtig, und sie ist auch mit dem Kanzler in engem Austausch dazu."/vsr/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Streit um US-Haushalt
Trump hält 'Shutdown' für möglichgestern, 16:07 Uhr · dpa-AFX
Trump hält 'Shutdown' für möglich
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 21.09.2025
Fed startet Zinssenkungszyklus und schickt die US-Indizes auf neue Rekordlevelsgestern, 19:58 Uhr · onvista
Put-Optionsscheine
So schützt du dein Depot vor Verlusten18. Sept. · onvista
Daten von Polymarket
Die fünf spannendsten Börsen-Wetten17. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden