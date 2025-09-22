Designierte Chefin erwartet Marathon zum Bahn-Umbau: "Nichts wird schnell gehen"

Berlin (Reuters) - Die designierte Bahn-Chefin Evelyn Palla rechnet nicht mit schnellen Fortschritten bei dem defizitären Staatskonzern.

"Nichts wird schnell gehen", sagte Palla am Montag in Berlin zu Journalisten. Es sei ein Marathon, kein Sprint. Palla soll vom Aufsichtsrat der Deutschen Bahn am Dienstag als neue Vorstandschefin bestellt werden. "Die Bahn muss sich verändern", ergänzte die 51-Jährige. Der Konzern müsse klarer und schneller werden. Der Kunde müsse ins Zentrum rücken, über allem stehen. Der Fokus liege auf dem Kerngeschäft. "Wir räumen auf." Beteiligungen stehen damit zur Disposition, die Verwaltung soll verschlankt werden.

