Werbung ausblenden

Devisen: Euro legt zum US-Dollar etwas zu

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag etwas gestiegen. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung im Tageshoch bei 1,1768 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend. Der Euro hat damit die Abwärtsbewegung der vergangenen Handelstage gestoppt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1736 Dollar festgesetzt.

Im weiteren Handelsverlauf wird am Markt nicht mit stärkeren Impulsen gerechnet. Es stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Im Tagesverlauf werden allerdings noch Aussagen des Chefvolkswirtes der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane und vom Bundesbankpräsidenten Joachim Nagel erwartet, die am Markt beachtet werden dürften.

Darüber hinaus werden auch Reden von US-Notenbankern erwartet, darunter Aussagen des Präsidenten der regionalen Notenbank von New York, John Williams, von denen sich die Anleger Hinweise auf die künftige Zinspolitik erhoffen./jkr/jsl/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 21.09.2025
Fed startet Zinssenkungszyklus und schickt die US-Indizes auf neue Rekordlevelsgestern, 19:58 Uhr · onvista
Put-Optionsscheine
So schützt du dein Depot vor Verlusten18. Sept. · onvista
Daten von Polymarket
Die fünf spannendsten Börsen-Wetten17. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden