EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
22.09.2025 / 19:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
22. September 2025

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 15. September 2025 bis einschließlich 19. September 2025 wurden insgesamt 1.992.845 Aktien im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datumzurückgekaufte Aktien (Stück)Durchschnittspreis (€)Kurswert Gesamt (€)Handelsplatz (MIC code)
15.09.202548.60338,40241.866.471,85Xetra
15.09.202554.76538,38382.102.088,81CBOE Europe (CEUX)
15.09.20258.61938,3863330.851,52Turquoise Europe (TQEX)
15.09.20258.67638,4015333.171,41Aquis Europe (AQEU)
16.09.2025295.04838,209011.273.489,03Xetra
16.09.2025192.15838,24387.348.852,12CBOE Europe (CEUX)
16.09.202527.03538,24551.033.967,09Turquoise Europe (TQEX)
16.09.202540.01538,15731.526.864,36Aquis Europe (AQEU)
17.09.2025215.58038,24058.243.886,99Xetra
17.09.2025139.95238,23115.350.518,91CBOE Europe (CEUX)
17.09.202524.30138,2358929.168,18Turquoise Europe (TQEX)
17.09.202519.25038,2397736.114,23Aquis Europe (AQEU)
18.09.2025167.62638,19406.402.307,44Xetra
18.09.2025149.74238,20415.720.758,34CBOE Europe (CEUX)
18.09.202521.42838,1980818.506,74Turquoise Europe (TQEX)
18.09.202514.69438,2027561.350,47Aquis Europe (AQEU)
19.09.2025300.05137,861011.360.230,91Xetra
19.09.2025202.43537,87757.667.731,71CBOE Europe (CEUX)
19.09.202528.18437,88821.067.841,03Turquoise Europe (TQEX)
19.09.202534.68337,81821.311.648,63Aquis Europe (AQEU)
Gesamt1.992.845
 		38,129375.985.819,77
 		 

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
1. Juli 2025 bis einschließlich 19. September 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 8.832.691 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet:www.group.dhl.com
