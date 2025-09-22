EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm
Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
22.09.2025 / 08:15 CET/CEST
Im Zeitraum vom 15.September 2025 bis einschließlich 19.September 2025, wurden insgesamt 30.738 Aktien im Rahmen des laufendenAktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
|Datum
|Gesamtzahl
der erworbenen Aktien
|Täglich gewichteter
Durchschnittskurs (€)
|Aggregiertes
Volumen (€)
|Handelsplatz
|15.09.2025
|-
|-
|-
|16.09.2025
|6.455
|199,9105
|1.290.422,28
|XETR
|17.09.2025
|21.482
|198,4381
|4.262.847,26
|XETR
|18.09.2025
|1.896
|200,7776
|380.674,33
|XETR
|18.09.2025
|60
|200,7900
|12.047,40
|CEUX
|19.09.2025
|845
|201,6961
|170.433,20
|XETR
|Gesamt
|30.738
|198,9858
|6.116.424,48
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Straße 6
|69120 Heidelberg
|Deutschland
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
