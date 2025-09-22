EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Werbung ausblenden

Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm
Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

22.09.2025 / 08:15 CET/CEST
Im Zeitraum vom 15.September 2025 bis einschließlich 19.September 2025, wurden insgesamt 30.738 Aktien im Rahmen des laufendenAktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

DatumGesamtzahl
der erworbenen Aktien		Täglich gewichteter
Durchschnittskurs (€)		Aggregiertes
Volumen (€)		Handelsplatz
15.09.2025 -   -   -   
16.09.20256.455199,91051.290.422,28XETR
17.09.202521.482198,43814.262.847,26XETR
18.09.20251.896200,7776380.674,33XETR
18.09.202560200,790012.047,40CEUX
19.09.2025845201,6961170.433,20XETR
Gesamt30.738198,98586.116.424,48 

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Deutschland
Internet:www.heidelbergmaterials.com
Heidelberg Materials

