EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr Boris Mergell, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

22.09.2025 / 14:19 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr
Vorname:Boris
Nachname(n):Mergell

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

AUMOVIO SE

b) LEI

391200IGI9RQ7VTOK384 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000AUM0V10

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
38,25 EUR85.866,12 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
38,25 EUR85.866,12 EUR

e) Datum des Geschäfts

22.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

22.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:AUMOVIO SE
Guerickestraße 7
60488 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet:https://www.aumovio.com/
Ende der MitteilungEQS News-Service

100810 22.09.2025 CET/CEST

A
Aumovio

