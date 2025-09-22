EQS-News: Einweihung des neuen Werks in den USA und Start der Produktion

EQS-News: MS Industrie AG / Schlagwort(e): Stellungnahme/Strategische Unternehmensentscheidung

MS Industrie AG: Einweihung des neuen Werks in den USA und Start der Produktion

Letzte Woche fand in Charlotte / North Carolina mit Management, Team und Gästen der Tochtergesellschaft MS XTEC, LLC die offizielle Einweihung des neuen Werks in den USA statt. Anlass war der Anlauf der Produktionsanlagen von Teile-Vorserien eines amerikanischen Kunden für stationäre Großmotoren. Der Start der Serienproduktion wird nach Kundenfreigabe noch im Laufe des 4. Quartals 2025 erfolgen.

Entsprechend der langfristigen Auftragslage des namhaften Kunden (Corporate News vom 28. Februar 2025) wird es in den kommenden Jahren zu einem besonders starken Wachstum bei Power-Sets für die Grund- und Not-Stromversorgung von großen KI-Rechenzentren und Server-Farmen kommen. Bis 2030 wird es voraussichtlich in diesem Segment zu einer Verdreifachung der Produktion kommen, da amerikanische Software-Giganten enorme KI-Kapazitäten aufbauen werden und entsprechende Rahmenaufträge platziert haben.

„Wir sind mit unserem neuen US-Werk und den – identisch wie am deutschen Hauptstandort Trossingen-Schura – flexibel automatisierten Anlagen sehr gut aufgestellt – im richtigen Markt, zum richtigen Zeitpunkt, für die richtigen Kundenbranchen jenseits der Truck-Industrie und mit der modernsten Fertigungstechnologie. Wir peilen bereits im kommenden Jahr den operativen Break-Even der amerikanischen Tochtergesellschaft an und akquirieren vor dem Hintergrund der Zollthematik verstärkt Neukunden in den USA“, so

Armin Distel, Vorstand der MS Industrie AG.

Hintergrund:

Die MS Industrie AG (WKN 585518; ISIN DE0005855183) mit Sitz in München ist die gelistete Muttergesellschaft einer fokussierten Technologiegruppe mit Kernkompetenz in der

hochautomatisierten Metallbearbeitung und Montage

(„

MS XTEC

“: Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren sowie hybride und elektrische Antriebsformen) und einer –

seit Anfang Juli 2024 minderheitlichen

– Kapitalbeteiligung in der

Ultraschalltechnik

(„MS Ultrasonic“: Sondermaschinen, Serienmaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen der

MS XTEC

zählen die weltweite Nutzfahrzeug-Industrie gefolgt von der Baumaschinenindustrie und anderen Heavy-Duty-Anwendungen bis hin zur stationären Energieerzeugung. Die Gruppe erwirtschaftete im Übergangsjahr 2024 ein Umsatzvolumen von rund 170 Mio. Euro und erwartet ab 2025 ein Umsatzvolumen von über 150 Mio. Euro mit rund 400 Beschäftigten und zwei Produktionsstandorten in Trossingen / Baden-Württemberg sowie Charlotte / North Carolina (USA).

