EQS-News: Northern Data Group gibt Leadership Updates bekannt

Northern Data Group gibt Leadership Updates bekannt



22.09.2025 / 07:30 CET/CEST

Northern Data Group gibt Leadership Updates bekannt



John Hoffman wird Teil des Vorstands der Northern Data AG und übernimmt die Rolle des Group Co-CEO.

Scott Bailey folgt John Hoffman als Group Chief Operating Officer nach.

Chandan Rajah wird neuer Chief Technology Officer.

Charlotte Park wird zur Chief People Officer befördert.

Frankfurt am Main, 22. September 2025 – Die Northern Data AG (ETR: NB2) („Northern Data Group“ oder „Northern Data“), ein führender Anbieter von KI- und High-Performance-Computing-(HPC)-Lösungen, gab heute bekannt, dass John Hoffman Teil des Vorstands der Gesellschaft wird. John wird zudem mit sofortiger Wirkung die Rolle des Co-CEO neben CEO Aroosh Thillainathan übernehmen. Aroosh und John werden die ambitionierte Wachstumsstrategie des Unternehmens durch innovative Lösungen und operative Exzellenz weiter vorantreiben.

John war bislang Chief Operating Officer der Northern Data Group und verantwortete in dieser Funktion die täglichen Geschäftsabläufe. Darüber hinaus trieb er die Umsetzung von Wachstumsstrategien voran, insbesondere durch Kapitalmarktinitiativen und strategische Partnerschaften. Er spielte eine zentrale Rolle bei der erfolgreichen Transformation der Northern Data Group zu einem führenden Unternehmen der KI-Branche, das heute eine der größten KI-Clouds Europas betreibt und über 22.000 GPUs managt.

Johns Beförderung zum Co-CEO und seine Berufung in den Vorstand zeigen, dass die Northern Data Group ihre Führung auf oberster Ebene konsequent stärkt. Dank fast zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Beratung von Unternehmen an der Schnittstelle zwischen Kapitalmärkten und Technologie bringt John wertvolle Expertise in seine neue Rolle ein.

Scott Bailey wird mit sofortiger Wirkung John als Group Chief Operating Officer nachfolgen. Scotts nahezu 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Energie, Technologie und Rechenzentrums-Innovation versetzen ihn in die Lage, die Unternehmensabläufe effizient und auf höchstem Niveau zu gestalten. Zuletzt war er CEO von USystems, einem in Großbritannien ansässigen Hersteller von Kühlsystemen.

Zugleich wird Chandan Rajah mit sofortiger Wirkung zum Group Chief Technology Officer berufen. Chandan ist ein hoch angesehener Technologieexperte mit mehr als 25 Jahren Erfahrung, darunter Führungspositionen bei einigen der weltweit größten Technologieunternehmen wie AWS und Facebook. Bei der Northern Data Group wird Chandan die Technologie- und Produkt-Roadmap des Konzerns verantworten und die Bereitstellung zuverlässiger Plattformen für KI-Cloud und High-Performance-Computing sicherstellen.

Diese Leadership Updates folgen auf die jüngste Beförderung von Charlotte Park von der Global VP People zur Group Chief People Officer. Ihre neue Rolle hebt die zentrale Bedeutung von Unternehmenskultur und der Förderung von Talenten für die Strategie der Northern Data Group hervor. Aufbauend auf ihre 15-jährige Erfahrung im Skalieren von Organisationen wird Charlotte die Personalstrategie des Konzerns weiterentwickeln.



Aroosh Thillainathan, Gründer und CEO der Northern Data Group, sagte: „Mit dem Eintritt von Scott und Chandan in unser Führungsteam sowie der Beförderung von John und Charlotte erweitern und festigen wir unsere Expertise – eine Grundlage für den langfristigen Erfolg der Northern Data Group. John und ich bauen auf unsere bereits enge Partnerschaft auf. Als Co-CEOs bin ich überzeugt, dass wir die strategische Vision und die nötige Umsetzungsstärke mitbringen, um unser Momentum weiter voranzutreiben. John, Scott, Chandan und Charlotte sind außergewöhnliche Führungspersönlichkeiten und haben ihre Fähigkeit klar unter Beweis gestellt, die Northern Data Group in ihr nächstes Kapitel zu führen.“



Über Northern Data Group:

Die Northern Data AG (ETR: NB2) ist ein führender Anbieter von Full-Stack-Lösungen für Künstliche Intelligenz und High Performance Computing (HPC). Das Unternehmen nutzt ein Netzwerk hochdichter, flüssiggekühlter, GPU-basierter Technologien, um die innovativsten Unternehmen weltweit zu unterstützen. Gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir uns leidenschaftlich für das Potenzial von HPC als Motor technologischer und gesellschaftlicher Transformation ein.

Northern Data betreibt über seine Tochtergesellschaft Taiga Cloud einen der größten GPU-Cluster Europas. Das Tochterunternehmen Ardent Data Centers verfügt über rund 250 MW installierte oder bis 2027 in Betrieb gehende Leistungskapazität an acht globalen Rechenzentrumsstandorten. Northern Data hat Zugang zu modernsten Chips und Hardware für maximale Leistung und Effizienz. Unsere Kunden profitieren in jeder Phase von der Expertise unserer erstklassigen Technologen und Ingenieure für eine schnelle und flexible Implementierung. Weitere Informationen finden Sie unter northerndata.de.



Investor Relations:

Jose Cano

Vice President, Investor Relations

E-Mail: ir@northerndata.de

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Northern Data AG An der Welle 3 60322 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 34 87 52 25 E-Mail: info@northerndata.de Internet: www.northerndata.de ISIN: DE000A0SMU87 WKN: A0SMU8

