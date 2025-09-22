EQS-News: Sweet Tooth von Sabrina Carpenter Fragrances wird jetzt in Großbritannien und Europa über FragrancebySabrina.com direkt an den Endverbraucher geliefert

EQS-News: Sweet Tooth by Sabrina Carpenter / Schlagwort(e): Produkteinführung

Sweet Tooth von Sabrina Carpenter Fragrances wird jetzt in Großbritannien und Europa über FragrancebySabrina.com direkt an den Endverbraucher geliefert



LONDON, 22. September 2025 /PRNewswire/ -- Fragrance by Sabrina wird global. Die erfolgreiche Duftlinie Sweet Tooth by Sabrina Carpenter wird ab sofort über FragrancebySabrina.com direkt an Verbraucher im Vereinigten Königreich und in der Europäischen Union versandt, so dass es für internationale Fans einfacher denn je ist, in den Genuss von Sabrina Carpenters kultigen Lieblingsdüften zu kommen.

Diese internationale Direct-to-Consumer-Expansion wird von Scent Beauty vorangetrieben, einem schnell wachsenden Duft- und Schönheitsunternehmen, das die Art und Weise, wie Kunden auf der ganzen Welt hochwertige Dufterlebnisse entdecken und erhalten, neu definiert. Als Teil seiner globalen Infrastrukturstrategie erfüllt Scent Beauty jetzt Bestellungen aus Großbritannien und der EU von Lagern in den jeweiligen Regionen aus, was einen schnelleren, kostengünstigeren und umweltfreundlicheren Versand ermöglicht.

"Wir bei Scent Beauty haben es uns zur Aufgabe gemacht, den Verbrauchern auf der ganzen Welt die besten Duft- und Schönheitserlebnisse zu bieten", sagt Steve Mormoris, CEO von Scent Beauty. "Wir sind der Meinung, dass jeder eine einfache, erschwingliche und umweltfreundliche Möglichkeit zum Einkaufen verdient. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Duftlinie Sweet Tooth von Sabrina Carpenter jetzt direkt an Kunden im Vereinigten Königreich und in der Europäischen Union geliefert wird, und zwar von regionalen Lagern aus. Wir sind stolz darauf, in diesem Bereich eine Vorreiterrolle einzunehmen und die beliebten Produkte von Sabrina den Kunden in Großbritannien und der EU zugänglich zu machen - Märkte, die oft unterversorgt sind, wenn es um den Zugang zu amerikanischen Kultmarken wie Sweet Tooth geht."

Viele andere Parfümhersteller liefern noch immer von den Vereinigten Staaten aus ins Ausland, was zu langen Wartezeiten, hohen Versandkosten und einem größeren ökologischen Fußabdruck führt. Fragrance by Sabrina widersetzt sich diesem Trend und bietet eine intelligentere und umweltbewusstere Alternative für globale Fans.

Diese Expansion ist nur der Anfang einer breiteren globalen Einführung für Scent Beauty, die ein robustes internationales Lagernetzwerk aufbaut, um die wachsende Nachfrage nach erschwinglichen, hochwertigen Düften zu befriedigen. Darüber hinaus bietet FragrancebySabrina.com einen kostenlosen Versand an, wenn die Kunden die auf der Website angegebene Mindestbestellmenge erreichen.

Über Sweet Tooth von Sabrina CarpenterSweet Tooth von Sabrina Carpenter ist die erste Duftkollektion der Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin Sabrina Carpenter. Die in Zusammenarbeit mit Scent Beauty entworfene Linie spiegelt Sabrinas verspielten, nostalgischen Stil und ihre Liebe zur Schönheit wider. Seit ihrer Markteinführung hat die Kollektion eine treue Fangemeinde gewonnen und wird mit weiteren Veröffentlichungen wie Sweet Tooth, Caramel Dream, Cherry Baby und Me Espresso weiter ausgebaut. Mit seiner kühnen, ausdrucksstarken Identität und seiner starken Resonanz bei sozialen und globalen Zielgruppen wird Sweet Tooth schnell zu einer der bekanntesten Promi-Duftmarken auf dem Markt.

Über Scent BeautyScent Beauty ist ein modernes Duft- und Schönheitsunternehmen, das die Art und Weise, wie Verbraucher Düfte erleben, durch Innovation, Zugänglichkeit und Nachhaltigkeit verändert. Das Unternehmen arbeitet mit kulturellen Ikonen und weltweit bekannten Namen zusammen, um unverwechselbare Duftmarken zu lancieren, darunter Partnerschaften mit AllSaints, Dolly Parton und Stetson. Mit Direktvertriebs- und Einzelhandels-/Vertriebsmodellen, einem wachsenden globalen Lagernetzwerk und der Mission, Premium-Düfte zugänglicher und umweltbewusster zu machen, definiert Scent Beauty neu, was es bedeutet, Schönheit in die Welt zu bringen.

Um mehr zu erfahren oder die Kollektion Sweet Tooth by Sabrina Carpenter zu kaufen, besuchen Sie www.FragrancebySabrina.com.

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: sweettooth@infinitycreativeagency.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2776058/Sweet_Tooth_by_Sabrina_Carpenter_SCENT_BEAUTY_Logo_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sweet-tooth-von-sabrina-carpenter-fragrances-wird-jetzt-in-groWbritannien-und-europa-uber-fragrancebysabrinacom-direkt-an-den-endverbraucher-geliefert-302561881.html

