Erster Besuch seit 2019 - US-Delegation sucht Dialog in China

Peking (Reuters) - Eine Delegation von US-Abgeordneten hat bei einem seltenen Besuch in Peking für ein "Tauwetter" in den Beziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt geworben.

Man müsse den Austausch verstärken, sagte die Gruppe am Sonntag bei einem Treffen mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang. Es ist der erste Besuch einer Delegation des US-Repräsentantenhauses in China seit 2019. Li bezeichnete die Reise als einen "eisbrechenden" Besuch, der die bilateralen Beziehungen voranbringen werde, wie aus einem von der US-Botschaft organisierten Pool-Bericht hervorging.

Die überparteiliche Delegation wird vom demokratischen Abgeordneten Adam Smith angeführt, dem ranghöchsten Demokraten im Streitkräfteausschuss des Repräsentantenhauses. "Wir können beide anerkennen, dass sowohl China als auch die USA Arbeit vor sich haben, um diese Beziehung zu stärken", sagte Smith zu Li. Es sollten nicht sechs oder sieben Jahre zwischen den Besuchen des US-Repräsentantenhauses liegen. "Wir hoffen, um bei Ihren Worten zu bleiben, dass dies das Eis brechen wird." Die Delegation habe zudem betont, dass weitere Dialoge auf diplomatischer und militärischer Ebene notwendig seien, teilte Smiths Büro mit. Weitere Themen seien die Bekämpfung des Fentanyl-Handels, die nukleare Weiterverbreitung und ein internationaler Rahmen für den sicheren Einsatz von Künstlicher Intelligenz gewesen.

Der Besuch folgt auf ein Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping am Freitag. Beide Seiten bemühen sich um eine Stabilisierung der Beziehungen, die durch Handelsspannungen, US-Beschränkungen für Halbleiter-Chips, Streit über die Video-App TikTok, chinesische Aktivitäten im Südchinesischen Meer und die Taiwan-Frage belastet sind.

