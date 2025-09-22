Werbung ausblenden

Eurozone: Verbrauchervertrauen hellt sich etwas auf

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Verbraucherstimmung in der Eurozone hat sich im September etwas aufgehellt. Der Indikator für das Konsumklima stieg um 0,6 Punkte auf minus 14,9 Punkte, wie die EU-Kommission am Montag in Brüssel mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit minus 15,0 Punkten gerechnet. Der Indikator liegt damit weiter deutlich unter seinem langfristigen Durchschnitt./jsl/men

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)
$
Dollarkurs

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 21.09.2025
Fed startet Zinssenkungszyklus und schickt die US-Indizes auf neue Rekordlevelsgestern, 19:58 Uhr · onvista
Put-Optionsscheine
So schützt du dein Depot vor Verlusten18. Sept. · onvista
Daten von Polymarket
Die fünf spannendsten Börsen-Wetten17. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden