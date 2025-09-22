Eurozone: Verbrauchervertrauen hellt sich etwas auf

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Verbraucherstimmung in der Eurozone hat sich im September etwas aufgehellt. Der Indikator für das Konsumklima stieg um 0,6 Punkte auf minus 14,9 Punkte, wie die EU-Kommission am Montag in Brüssel mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit minus 15,0 Punkten gerechnet. Der Indikator liegt damit weiter deutlich unter seinem langfristigen Durchschnitt./jsl/men