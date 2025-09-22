Gedenkfeier-Höhepunkt: Erika Kirk lehnt sich an Trumps Brust

GLENDALE (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat bei der Gedenkfeier für den erschossenen Charlie Kirk am Ende seiner Rede einen Moment mit hoher Symbolkraft für seine Anhänger erzeugt. Er rief Witwe Erika Kirk zu sich und schloss sie in die Arme. Sie lehnte mehrmals ihren Kopf an seine Brust. Beide hielten sich an den Händen. Unterlegt wurde die Szene mit Musik: Aus Lautsprechern sang ein Chor das patriotische Lied "America the Beautiful"./rin/DP/zb