IRW-News: ACCESS Newswire: GA-ASI überschreitet mit seiner Linie an UAS die Marke von 9 Millionen Flugstunden

SAN DIEGO, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 21. September 2025 / Der laufende Flugbetrieb des neuen Collaborative Combat Aircraft vom Typ YFQ-42A verhalf General Atomics Aeronautical Systems, Inc. diese Woche zu einem neuen Unternehmensrekord: Das Unternehmen überschritt die Marke von 9 Millionen Flugstunden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81104/GeneralAtomicsAeronautical_220925_DEPRCOM.001.jpeg

YFQ-42A

GA-ASI erfasst seit der Gründung des Unternehmens vor 33 Jahren die Gesamtflugstunden seiner gesamten Flotte unbemannter Flugsysteme (UAS). Zu seiner UAS-Produktreihe zählen bekannte Flugsysteme wie Predator®, Reaper®, Gray Eagle®, Avenger® und MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®.

Was für ein großartiger Moment, sagte David R. Alexander, President von GA-ASI. Nachdem wir so viel Zeit damit verbracht haben, das US-Militär und seine Verbündeten auf der ganzen Welt mit unseren anderen Flugzeugen zu unterstützen, scheint es nur passend, dass es die Flugtests mit unserem neuen unbemannten Kampfflugzeug für die US-Luftwaffe waren, mit denen wir diesen Meilenstein erreicht haben, zumal ein Programm vor uns liegt, das die Überlegenheit im Luftkampf erneut verändern wird.

Die laufenden Flugtests mit dem YFQ-42A sind nur ein Teil des UAS-Flugbetriebs von GA-ASI. Es sind jederzeit bis zu 50 Flugzeuge von GA-ASI im Einsatz, um die globale Sicherheit für die USA und ihre Verbündeten weltweit zu gewährleisten.

Die Flugzeuge von GA-ASI sind seit dem Erstflug des damals noch als RQ-1 Predator bezeichneten Modells am 3. Juli 1994 eine wichtige Stütze für die Vereinigten Staaten, ihre Verbündeten und Partner. Im Jahr 2002 änderte die US-Luftwaffe die Bezeichnung in MQ-1 Predator. Weitere Flugzeuge, darunter MQ-1C Gray Eagle, MQ-9A Reaper und MQ-20 Avenger, folgten, als GA-ASI die Fähigkeiten und Einsatzmöglichkeiten unbemannter Flugzeuge ausbaute.

Vor Kurzem hat GA-ASI mit der Auslieferung seiner neuen MQ-9B SkyGuardians und SeaGuardians begonnen. MQ-9B ist das weltweit fortschrittlichste ferngesteuerte Flugsystem mit außergewöhnlich langer Ausdauer und Reichweite - mit automatischem Start- und Landebetrieb unter ausschließlicher Pol-zu-Pol-Satellitensteuerung - und wird dank des von GA-ASI entwickelten Erkennungs- und Vermeidungssystems in offenen Lufträumen eingesetzt werden können.

GA-ASI hat Bestellungen von der Royal Air Force (Protector) des Vereinigten Königreichs und die belgische Luftwaffe ausgeliefert und erfüllt derzeit Aufträge aus Kanada, Dänemark, Polen, Japan, Taiwan, Indien bzw. von der US-Luftwaffe zur Unterstützung des Special Operations Command. MQ-9B kam auch bei verschiedenen Übungen der US-Marine zum Einsatz, darunter Northern Edge, Integrated Battle Problem und Group Sail.

Gleichzeitig fördert das Unternehmen die Entwicklung neuer Flugzeuge und Betriebskonzepte für die Zukunft der Luftwaffe. GA-ASI hat die XQ-67A Off Board Sensing Station - seinen zweiten unbemannten Kampfjet - für das Forschungslabor der US-Luftwaffe gebaut und den Flugbetrieb aufgenommen. Erst letzten Monat kündigte GA-ASI den Beginn der Flugtests für sein drittes Modell, das neue Collaborative Combat Aircraft YFQ-42A, an. Der neue unbemannte Kampfjet wurde von GA-ASI entworfen und entwickelt und ist für eine schnelle Produktion in großen Stückzahlen zu einem erschwinglichen Preis ausgelegt.

Über GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. ist der weltweit führende Hersteller von unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS). Mit mehr als 9 Millionen Flugstunden fliegt die UAS-Reihe Predator® seit über 30 Jahren und umfasst MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger® und MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®. Das Unternehmen hat sich der Bereitstellung langlebiger Multimissionslösungen verschrieben, die dauerhaftes Situationsbewusstsein und schnelle Reaktionsfähigkeit ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ga-asi.com.

Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian und SkyGuardian sind eingetragene Markenzeichen von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

